टीबी ठीक होने के बाद भी खतरा खत्म नहीं, भारतीय रिसर्च ने बढ़ाई चिंता

TB Recurrence after treatment: दवा का कोर्स पूरा होने के बाद मरीज को अक्सर ठीक मान लिया जाता है, लेकिन 2026 की नई भारतीय रिसर्च बताती है कि टीबी से उबर चुके लोगों में बीमारी दोबारा लौटने का जोखिम बना रहता है। ऐसे मरीजों और उनके परिवारों की इलाज के बाद निगरानी अब टीबी नियंत्रण की अगली बड़ी चुनौती बन सकती है। कल्पना कीजिए, किसी मरीज ने महीनों तक टीबी की दवाएं लीं, जांच में बीमारी नियंत्रित हुई और डॉक्टर ने उपचार पूरा होने की पुष्टि कर दी। परिवार ने राहत की सांस ली और जिंदगी फिर सामान्य हो गई।