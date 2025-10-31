भारतीय महिला टीम की जीत पर विराट कोहली ने शेयर किया भावुक पोस्ट, जेमिमा रोड्रिगेज को लेकर लिखी ये बात

Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुक़ाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराते हुए इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद बधाइयों का तांता लग गया। पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी महिला टीम की तारीफ की है और एक भावुक पोस्ट किया है। कोहली के अलावा मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है।