भारतीय महिला टीम की जीत पर विराट कोहली ने शेयर किया भावुक पोस्ट, जेमिमा रोड्रिगेज को लेकर लिखी ये बात

कोहली ने एक्स पर लिखा, "क्या शानदार जीत थी हमारी टीम की ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ! लड़कियों ने बेहतरीन रन-चेज़ किया, और बड़े मैच में जेमिमा ने शानदार प्रदर्शन किया। यह जीत जज़्बे, विश्वास और जुनून की सच्ची मिसाल है। शाबाश टीम इंडिया!"

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 31, 2025

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बैथ मूनी से हाथ मिलती हुई जेमिमा रोड्रिगेज (photo - EspnCricInfo)

Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुक़ाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराते हुए इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद बधाइयों का तांता लग गया। पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी महिला टीम की तारीफ की है और एक भावुक पोस्ट किया है। कोहली के अलावा मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है।

कोहली ने जेमिमा की जमकर तारीफ की

कोहली ने एक्स पर लिखा, "क्या शानदार जीत थी हमारी टीम की ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ! लड़कियों ने बेहतरीन रन-चेज़ किया, और बड़े मैच में जेमिमा ने शानदार प्रदर्शन किया। यह जीत जज़्बे, विश्वास और जुनून की सच्ची मिसाल है। शाबाश टीम इंडिया!"

मोहम्मद कैफ भी हुए जेमिमा के मुरीद

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जेमिमा की तारीफ में लिखा, "जीवन की सबसे यादगार पारी। जेमिमा रोड्रिगेज का सहज क्रिकेट देखना शानदार था। वह टीम से अंदर-बाहर होती रहीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। स्थानीय लड़की डीवाई पाटिल स्टार हैं।"

सचिन तेंदुलकर ने किया ये पोस्ट

वहीं, मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लिखा, "शाबाश जेमिमा रोड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर, आपने शानदार प्रदर्शन किया। श्री चरणी और दीप्ति शर्मा, आपने गेंदबाजी से मैच को जीवंत बनाए रखा। तिरंगा इसी तरह लहराते रहो!"

इरफान पठान ने की टीम की तारीफ

पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने लिखा, "भारतीय महिला टीम को शांत और संयमित तरीके से इस लक्ष्य का पीछा करते हुए देखना वाकई सुखद अनुभव था। जेमिमा रोड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। ऋचा घोष का कैमियो बेहद अहम था।"

राजीव शुक्ला ने यह लिखा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लिखा, "भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत और महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने पर बधाई। जेमिमा रोड्रिगेज का शानदार शतक और हरमनप्रीत कौर की शानदार नेतृत्व क्षमता और शानदार पारी। यह भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव का क्षण है।"

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने भी जेमिमा की सराहना करते हुए लिखा, "जेमिमा रोड्रिगेज ने महिला विश्व कप सेमीफाइनल में शानदार शतक जड़कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। श्रेष्ठता, संयम और विशुद्ध मुंबईकर के जज्बे का प्रदर्शन, जिसने विश्व मंच पर भारत का नेतृत्व किया।"

शशि थरूर ने रन चेज़ की तारीफ की

वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा, "क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम जिस शानदार रन चेज की उम्मीद कर सकते हैं, वह एक महिला मैच में हुआ। आज वुमेन्स ब्लू पर हैरान और गर्व महसूस कर रहा हूं। क्या शानदार जीत है? हम सभी फाइनल देखने के लिए उत्सुक रहेंगे।"

ऑस्ट्रेलिया से ऐसे जीता भारत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया की जीत की हीरो जेमिमा रोड्रिग्स रहीं, जिन्होंने नाबाद 127 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फोएबे लिचफिल्ड के शतक की मदद से 338 रन बनाए थे। भारत ने 48.3 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाकर मैच को 9 गेंद पहले ही जीत लिया। महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का ये सबसे बड़ा चेज है। इसलिए भारत की ऑस्ट्रेलिया पर मिली यह जीत ऐतिहासिक है।

