ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा, कहा – भारत ही जीतेगा महिला वर्ल्ड कप खिताब

Women's World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुक़ाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराते हुए इतिहास रच दिया। 339 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 48.3 ओवरों में ही जीत हासिल कर ली। यह महिला वनडे इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी सफलतापूर्वक रन चेज है। इस जीत से पूर्व पाकिस्तानी लेग स्पिनर दानिश कनेरिया बेहद उत्साहित हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि भारतीय महिला टीम ही खिताब पर कब्जा जमाएगी।