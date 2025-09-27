दीपावली से पहले नोएडा की सड़कों पर तेजी से हो रहा काम, गड्ढ़े भरने और नवीनीकरण के साथ सड़कें होंगी चमकदार

सिविल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक शहर की 44.44 प्रतिशत गड्ढ़ों को भरा जा चुका है और 57.69 प्रतिशत सड़कें नवीनीकरण की जा चुकी हैं। कुल 671 सड़कों की लंबाई 1251.38 किलोमीटर है, जिसमें से 193.14 किलोमीटर सड़क खस्ताहाल है। 68.81 किलोमीटर सड़क पर केवल गड्ढ़ा भरने का काम किया जा रहा है और 124.11 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा है।