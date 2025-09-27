दीपावली से पहले नोएडा की सड़कों पर तेजी से हो रहा काम, गड्ढ़े भरने और नवीनीकरण के साथ सड़कें होंगी चमकदार

Road renovation before diwali in Noida: नोएडा प्राधिकरण दिवाली से पहले शहर की सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वर्षा रुकने के बाद प्राधिकरण ने शहर की सड़कों पर काम तेज कर दिया है। जिसका उद्देश्य दीपावली तक सड़कों को साफ-सुथरा और चमकदार बनाना है। सीईओ डॉ. लोकेश एम ने 10 दिनों के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
सिविल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक शहर की 44.44 प्रतिशत गड्ढ़ों को भरा जा चुका है और 57.69 प्रतिशत सड़कें नवीनीकरण की जा चुकी हैं। कुल 671 सड़कों की लंबाई 1251.38 किलोमीटर है, जिसमें से 193.14 किलोमीटर सड़क खस्ताहाल है। 68.81 किलोमीटर सड़क पर केवल गड्ढ़ा भरने का काम किया जा रहा है और 124.11 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा है।
प्राधिकरण ने सभी दस वर्क सर्किलों से सड़कों का सर्वे करवाया और रिपोर्ट सीईओ को सौंप दी। इसमें गड्ढ़े भरने योग्य और नवीनीकरण आवश्यक सड़कों की जानकारी दी गई। रिपोर्ट मिलने के बाद सीईओ ने सभी वर्क सर्किल अधिकारियों को निर्देश दिए कि तेजी से और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए।
टूटी और खस्ताहाल सड़कों के कारण नोएडा में यातायात जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा था। सड़कों के दुरुस्त होने से वाहन आसानी से यात्रा कर सकेंगे और धूल के कण व जाम से वायु प्रदूषण पर अंकुश लगेगा।
अगले दस दिनों में नवीनीकरण और गड्ढ़ा भरने का काम पूरा होने के बाद नोएडा की सड़कें चमकदार और सुरक्षित नजर आएंगी। प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि त्योहारों के दौरान नागरिकों को यातायात में कोई परेशानी न हो और शहर की सड़कें पूरी तरह तैयार हों।