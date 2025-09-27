Patrika LogoSwitch to English

दीपावली से पहले नोएडा की सड़कों पर तेजी से हो रहा काम, गड्ढ़े भरने और नवीनीकरण के साथ सड़कें होंगी चमकदार

Noida News: नोएडा प्राधिकरण दिवाली से पहले शहर की सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा है। 44.44% गड्ढ़े भर दिए गए हैं और 57.69% सड़कें नवीनीकरण की जा चुकी हैं। अगले 10 दिनों में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

नोएडा

Mohd Danish

Sep 27, 2025

noida road renovation before diwali potholes filling maintenance
दीपावली से पहले नोएडा की सड़कों पर तेजी से हो रहा काम | AI Generated Image

Road renovation before diwali in Noida: नोएडा प्राधिकरण दिवाली से पहले शहर की सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वर्षा रुकने के बाद प्राधिकरण ने शहर की सड़कों पर काम तेज कर दिया है। जिसका उद्देश्य दीपावली तक सड़कों को साफ-सुथरा और चमकदार बनाना है। सीईओ डॉ. लोकेश एम ने 10 दिनों के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

सड़कों की स्थिति और कार्य की प्रगति

सिविल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक शहर की 44.44 प्रतिशत गड्ढ़ों को भरा जा चुका है और 57.69 प्रतिशत सड़कें नवीनीकरण की जा चुकी हैं। कुल 671 सड़कों की लंबाई 1251.38 किलोमीटर है, जिसमें से 193.14 किलोमीटर सड़क खस्ताहाल है। 68.81 किलोमीटर सड़क पर केवल गड्ढ़ा भरने का काम किया जा रहा है और 124.11 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा है।

योजनाबद्ध तरीके से कार्य

प्राधिकरण ने सभी दस वर्क सर्किलों से सड़कों का सर्वे करवाया और रिपोर्ट सीईओ को सौंप दी। इसमें गड्ढ़े भरने योग्य और नवीनीकरण आवश्यक सड़कों की जानकारी दी गई। रिपोर्ट मिलने के बाद सीईओ ने सभी वर्क सर्किल अधिकारियों को निर्देश दिए कि तेजी से और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए।

यातायात और वायु प्रदूषण पर पड़ेगा सकारात्मक असर

टूटी और खस्ताहाल सड़कों के कारण नोएडा में यातायात जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा था। सड़कों के दुरुस्त होने से वाहन आसानी से यात्रा कर सकेंगे और धूल के कण व जाम से वायु प्रदूषण पर अंकुश लगेगा।

दीपावली तक सड़कें होंगी चमकदार

अगले दस दिनों में नवीनीकरण और गड्ढ़ा भरने का काम पूरा होने के बाद नोएडा की सड़कें चमकदार और सुरक्षित नजर आएंगी। प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि त्योहारों के दौरान नागरिकों को यातायात में कोई परेशानी न हो और शहर की सड़कें पूरी तरह तैयार हों।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

27 Sept 2025 06:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / दीपावली से पहले नोएडा की सड़कों पर तेजी से हो रहा काम, गड्ढ़े भरने और नवीनीकरण के साथ सड़कें होंगी चमकदार

