डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मौलाना रशीदी पर थप्पड़ों की बारिश, मंच छोड़कर भागे

Maulana beaten up for making objectionable comments on Dimple Yadav नोएडा में डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रसीदी पर उस समय हमला किया गया। जब वह एक चैनल के लाइव डिबेट पर पहुंचे थे। डिबेट खत्म होने के बाद मौलाना साजिद रशीदी पर हमला किया गया। इस दौरान मौके पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव किया। वह मौके से भाग निकले। मौलाना राशि रसीदी ने थाना में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया 'एक्स' पर वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना थाना सेक्टर 126 की है। हमला करने की जिम्मेदारी कुलदीप भाटी ने ली है। जिन्होंने कहा कि आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। ‌