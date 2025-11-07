‘आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है’, डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 31 लाख की ठगी

ठगों ने महिला को कहा कि उनके बैंक खाते में 80 लाख रुपए ‘चैनलाइज’ किए गए हैं। साथ ही उनका फोन नंबर भी इस अपराध में शामिल है। इसके बाद पीड़िता को झूठा समन भेजा गया। जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आदेश दिया है कि वह अपनी सारी नकदी और फिक्स्ड डिपॉजिट राशि एक जांच खाते में जमा करे। ऐसा करने के लिए महिला को पहले 2 दिनों की डेडलाइन दी गई, फिर इसे 4 दिनों तक बढ़ा दिया गया। ठगों के दबाव में आकर महिला ने 28 अक्टूबर को 23 लाख रुपए और अगले दिन 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए। कुल 31 लाख रुपए उनके खाते से अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए गए।