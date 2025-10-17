भारत ने मलेशिया को हराकर सुल्तान जोहोर कप के फाइनल में बनाई जगह, अब ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना

फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर नजर रखते हुए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की। भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ी तेज दिखे और लगातार आक्रमण करते रहे, जिससे मेजबान टीम दबाव में आ गई। हालांकि, मलेशिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन भारत का डिफेंस मजबूत रहा। पहले क्वार्टर के अंत तक कोई भी टीम गतिरोध को तोड़ नहीं पाई और दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर रहीं।