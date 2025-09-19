Mahavatar Narsimha की OTT रिलीज डेट आई सामने, जानें कब- कहां देगी दस्तक

Mahavatar Narsimha OTT: फिल्म सैयारा को भी धूल चटाने वाली फिल्म महावतार नरसिम्हा अभी भी सिनेमाघरों में धूम मचाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच फिल्म ओटीटी पर भी आने वाली है। जिन लोगों से ये शानदार फिल्म मिस हो गई थी, उनके पास अब घर बैठे इसे देखने का मौका है। सिनेमाघरों में ₹300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने के बाद, यह फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है। इस खबर से सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है और जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल भी आ गया है वो भी फिल्म की रिलीज डेट के रूप में…
डायरेक्टर अश्विन कुमार की एनिमेटेड पौराणिक फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' को लेकर थिएटर के बाहर हो या अंदर हर किसी में एक अलग ही भावन देखने को मिली थी। बॉक्स ऑफिस में इस मूवी को देखते समय लोग अपने चप्पल-जूते सीट के नीचे या बाहर उतारकर आते थे। फिल्म 25 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और आते ही फिल्म ने सैयारा के कलेक्शन को भी पछाड़ दिया था। जहां पहले सैयारा ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, अब लगभग 55 दिनों बाद फिल्म महावतार नरसिम्हा भी ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार है।
नेटफ्लिक्स इंडिया ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिलीज डेट की घोषणा करते हुए लिखा, "इस शेर की दहाड़ किसी भी साम्राज्य को तहस-नहस कर सकती है। देखिए महावतार नरसिम्हा, 19 सितंबर, दोपहर 12:30 बजे, नेटफ्लिक्स पर।" यानी ये फिल्म आज रिलीज होने जा रही है। बता दें, यह फिल्म क्लीम प्रोडक्शंस और होम्बले फिल्म्स के सहयोग से बनी है। इसकी कहानी भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह और भक्त प्रह्लाद की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे धर्म की रक्षा के लिए बुराई का नाश होता है।
एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इस फिल्म को बनाने का असली मकसद बताया था। उन्होंने कहा था, "मेरा मानना है कि हमारी सांस्कृतिक कहानियों को बड़े पर्दे पर उस तरह से नहीं दिखाया गया है, जिसकी वे हकदार हैं। अब समय आ गया है कि हम इसे बदलें। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की गूंज है। इन नैतिक मूल्यों का हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।"
यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि 'महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स' की शुरुआत है। यह एक 7-पार्ट की फ्रेंचाइजी है, जिसमें भगवान विष्णु के दस अवतारों की कहानी दिखाई जाएगी। इसके आने वाले पार्ट्स में 'महावतार परशुराम', 'महावतार रघुनंदन', और 'महावतार कल्कि' जैसी फिल्में शामिल होगी, जो 2027 से 2037 तक रिलीज होंगी।