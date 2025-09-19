Mahavatar Narsimha की OTT रिलीज डेट आई सामने, जानें कब- कहां देगी दस्तक

Mahavatar Narsimha OTT: फिल्म सैयारा को भी धूल चटाने वाली फिल्म महावतार नरसिम्हा अभी भी सिनेमाघरों में धूम मचाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच फिल्म ओटीटी पर भी आने वाली है। जिन लोगों से ये शानदार फिल्म मिस हो गई थी, उनके पास अब घर बैठे इसे देखने का मौका है। सिनेमाघरों में ₹300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने के बाद, यह फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है। इस खबर से सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है और जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल भी आ गया है वो भी फिल्म की रिलीज डेट के रूप में…