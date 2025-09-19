Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

Mahavatar Narsimha की OTT रिलीज डेट आई सामने, जानें कब- कहां देगी दस्तक

Mahavatar Narsimha OTT Release Date: महावतार नरसिम्हा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कलेक्शन करने के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है आइये जानते हैं कब और कहां इसे देखा जा सकता है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 19, 2025

Mahavatar Narsimha OTT Release date announced
महावतार नरसिम्हा फिल्म का एक सीन

Mahavatar Narsimha OTT: फिल्म सैयारा को भी धूल चटाने वाली फिल्म महावतार नरसिम्हा अभी भी सिनेमाघरों में धूम मचाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच फिल्म ओटीटी पर भी आने वाली है। जिन लोगों से ये शानदार फिल्म मिस हो गई थी, उनके पास अब घर बैठे इसे देखने का मौका है। सिनेमाघरों में ₹300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने के बाद, यह फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है। इस खबर से सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है और जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल भी आ गया है वो भी फिल्म की रिलीज डेट के रूप में…

महावतार नरसिम्हा की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने (Mahavatar Narsimha OTT)

डायरेक्टर अश्विन कुमार की एनिमेटेड पौराणिक फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' को लेकर थिएटर के बाहर हो या अंदर हर किसी में एक अलग ही भावन देखने को मिली थी। बॉक्स ऑफिस में इस मूवी को देखते समय लोग अपने चप्पल-जूते सीट के नीचे या बाहर उतारकर आते थे। फिल्म 25 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और आते ही फिल्म ने सैयारा के कलेक्शन को भी पछाड़ दिया था। जहां पहले सैयारा ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है, अब लगभग 55 दिनों बाद फिल्म महावतार नरसिम्हा भी ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार है।

ये भी पढ़ें

पवन सिंह ने बीच में छोड़ा Rise and Fall शो, फैमिली पहुंची लेने, चौंकाने वाली वजह आई सामने
OTT
pawan singh left rise and fall

ओटीटी पर कब और कहां देखें? (Mahavatar Narsimha OTT Release Date)

नेटफ्लिक्स इंडिया ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिलीज डेट की घोषणा करते हुए लिखा, "इस शेर की दहाड़ किसी भी साम्राज्य को तहस-नहस कर सकती है। देखिए महावतार नरसिम्हा, 19 सितंबर, दोपहर 12:30 बजे, नेटफ्लिक्स पर।" यानी ये फिल्म आज रिलीज होने जा रही है। बता दें, यह फिल्म क्लीम प्रोडक्शंस और होम्बले फिल्म्स के सहयोग से बनी है। इसकी कहानी भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह और भक्त प्रह्लाद की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे धर्म की रक्षा के लिए बुराई का नाश होता है।

क्यों बनाई गई यह फिल्म? (Mahavatar Narsimha Director)

एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इस फिल्म को बनाने का असली मकसद बताया था। उन्होंने कहा था, "मेरा मानना है कि हमारी सांस्कृतिक कहानियों को बड़े पर्दे पर उस तरह से नहीं दिखाया गया है, जिसकी वे हकदार हैं। अब समय आ गया है कि हम इसे बदलें। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की गूंज है। इन नैतिक मूल्यों का हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।"

'महावतार नरसिम्हा' सिर्फ एक फिल्म नहीं है

यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि 'महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स' की शुरुआत है। यह एक 7-पार्ट की फ्रेंचाइजी है, जिसमें भगवान विष्णु के दस अवतारों की कहानी दिखाई जाएगी। इसके आने वाले पार्ट्स में 'महावतार परशुराम', 'महावतार रघुनंदन', और 'महावतार कल्कि' जैसी फिल्में शामिल होगी, जो 2027 से 2037 तक रिलीज होंगी।

ये भी पढ़ें

‘बिग बॉस ओटीटी 3’ कंटेस्टेंट के साथ हुआ बड़ा हादसा, कांच से कटी नसें, मार सकता था लकवा
OTT
Bigg Boss OTT 3 Vishal Pandey terrible Accident

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 12:26 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Mahavatar Narsimha की OTT रिलीज डेट आई सामने, जानें कब- कहां देगी दस्तक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.