1984 की कहानी 1500 कर्मचारी, लाखों ग्राहक, ये सीरीज बदल देगी ‘मेड इन इंडिया’ के बारे में आपकी सोच

Untold Story: साल 1984 में भारत की पहली घड़ी कंपनी की टाइटन ने नींव रखी थी और 3 साल के बाद 1987 में इसे लॉन्च किया गया। ये एक ऐसी घड़ी कंपनी की शुरुआत थी, जो न सिर्फ समय बताएगी, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनेगी। ये सपना था 'टाइटन' का, जिसे टाटा ग्रुप ने हकीकत में बदला और अब, इसी गौरवशाली इतिहास को जीवंत करने आ रही है एक वेब सीरीज 'टाइटन स्टोरी: मेड इन इंडिया'। अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज होने वाली इस सीरीज का फर्स्ट लुक जारी हो गया है, जिसने फैंस में उत्सुकता जगा दी है।