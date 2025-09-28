Patrika LogoSwitch to English

1984 की कहानी 1500 कर्मचारी, लाखों ग्राहक, ये सीरीज बदल देगी ‘मेड इन इंडिया’ के बारे में आपकी सोच

Titan Story: साल 1984 में शुरू हुई एक कंपनी की कहानी, जिसमें 1500 कर्मचारी और लाखों ग्राहक जुड़े हैं, जल्द ही पर्दे पर आने वाली है। यह सीरीज 'मेड इन इंडिया' के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी।

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 28, 2025

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (फोटो सोर्स: X)

Untold Story: साल 1984 में भारत की पहली घड़ी कंपनी की टाइटन ने नींव रखी थी और 3 साल के बाद 1987 में इसे लॉन्च किया गया। ये एक ऐसी घड़ी कंपनी की शुरुआत थी, जो न सिर्फ समय बताएगी, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनेगी। ये सपना था 'टाइटन' का, जिसे टाटा ग्रुप ने हकीकत में बदला और अब, इसी गौरवशाली इतिहास को जीवंत करने आ रही है एक वेब सीरीज 'टाइटन स्टोरी: मेड इन इंडिया'। अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज होने वाली इस सीरीज का फर्स्ट लुक जारी हो गया है, जिसने फैंस में उत्सुकता जगा दी है।

सीरीज में ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है

इस सीरीज में सीनियर स्टार नसीरुद्दीन शाह और जिम सार्भ मेन रोल में नजर आएंगे। फर्स्ट लुक में कहानी टाटा ग्रुप के चेयरमेन द्वारा जेरेक्सेस देसाई को सौंपी गई जिम्मेदारी की झलक दिखाती है कि कैसे 1984 में तमिलनाडू में टाटा ग्रुप के साथ कंपनी की शुरुआत हुई, और कैसे टाइटन ने कुछ ही सालों में बाजार में धूम मचा दी, ये सब इस सीरीज में देखने को मिलेगा।

बता दें कि टाइटन ने अपनी क्वालिटी के दम पर पूरी दुनिया में 'मेड इन इंडिया' का हार मनवाया। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीक का प्रतीक था। इसके साथ ही सीरीज में ये दिखाया जाएगा कि कैसे टाटा ग्रुप ने तमिलनाडू सरकार के साथ मिलकर रोजगार का वादा निभाया, और वहां एक फैक्ट्री लगाई, जिसमें आज भी 1500 से ज्यादा लोग काम करते हैं।

घड़ी की कहानी

ये सीरीज अगले साल 2026 MX Player पर रिलीज होगी, और इसमें घड़ी की कहानी को विस्तार से दिखाया जाएगा। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वे टाइटन की सफलता की कहानी को पर्दे पर देख सकें। बता दें कि सीरीज में नमिता दुबे, परेश गंत्रा, वैभव तातवाड़ी, कावेरी सिंह और लक्ष्वीर शरण जैसे कलाकार भी मेन रोल में नजर आएंगे। इन कलाकारों ने पहले भी अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है।

बता दें कि फेमस घड़ियों के विज्ञापन पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। 2 पीढ़ियों से इसकी दीवानगी रही है। अब इस घड़ी की कहानी पर्दे पर नजर आने वाली है, और उम्मीद है कि यह दर्शकों को पसंद आएगी।अब सीरीज के फर्स्ट लुक को लोगों ने खूब पसंद किया है। दरअसल, 'टाइटन स्टोरी: मेड इन इंडिया' एक ऐसी सीरीज है, जो न सिर्फ मनोरंजन करेगी, बल्कि गर्व महसूस करवाएगी।

