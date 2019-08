कश्मीर में भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान, इमरान खान ने UNSC से लगाई गुहार

रावलपिंडी। जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार की ओर से तैनात किए गए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बालाकोट स्ट्राइक के सदमे से अभी पाकिस्तान बाहर भी नहीं निकल पाया है और अब भारत के इस कदम से इमरान खान बेचैन हो गए हैं।

यही कारण है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ( NSC ) की बैठक बुलाई। इमरान खान ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की है और इस पूरे मामले में चर्चा की।

बैंठक में इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संभावित खतरे को लेकर भारत के खिलाफ एक्शन लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि LOC के करीब रहने वालों पर क्लस्टर बम का उपयोग के संबंध में UNSC को शांति और सुरक्षा के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय खतरे पर ध्यान देना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर: भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भेजा घुसपैठियों के शव ले जाने का प्रस्ताव

इमरान खान ने कहा कि 'मैं निर्दोष नागरिकों पर भारत के हमले और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन और क्लस्टर बम के उपयोग की निंदा करता हूं।

इस बीच, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को ऑर्गनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन ( IOC ) के महासचिव डॉ. यूसेफ बिन अहमद अल ओथेमीन से संपर्क किया और उनके साथ 'कश्मीर में बढ़ती भारतीय आक्रामकता' पर चर्चा की।

कुरैशी ने कहा कि भारत द्वारा निर्दोष कश्मीरियों के खिलाफ शक्ति के क्रूर उपयोग किया जा रहा है और भारत मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कश्मीरियों के अधीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है।

बता दें कि एक दिन पहले पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा ( LoC ) पर कलस्टर बम का इस्तेमाल किया है।

It is time to end the long night of suffering for the people of Occupied Kashmir. They must be allowed to exercise their right to self determination according to UN SC resolutions.The only road to peace & security in South Asia runs through a peaceful & just settlement of Kashmir