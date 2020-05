Karachi Plane Crash: विमान के हादसा होने से पहले ये थे पायलट के आखिरी शब्द 'Mayday, we've lost engine'

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में शुक्रवार को एक बड़ा विमान हादसा ( Pakistan Plane crash ) हो गया। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ( PIA ) का विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में चालक दल के 8 सदस्यों समेत 98 यात्री सवार थे।

पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में अभी तक जो खबरें सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। पाकिस्तान एयरलाइंस के सीईओ अरशद मलिक ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

कराची विमान क्रैश: प्रधानमंत्री इमरान खान ने जांच के दिए आदेश, कहा- दुखी और हैरान हूं

इधर हादसे के वक्त पायलट के जो आखिरी शब्द थे, उसकी चर्चा मीडिया में काफी हो रही है। पायलट ने अपने आखिरी शब्द में यानी कराची में लैंडिंग से पहले कहा था कि तकनीकी खराबी आ रही है। उन्होंने बताया गया था कि कराची में दोनों रनवे लैडिंग कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने विमान को उड़ाना ही बेहतर समझा।

PIA Plane Crash Audio Recording: Last conversation b/w Pilots & the ATC !!



We Have Lost Engine ~ Last Words From PILOT 😢#planecrash pic.twitter.com/ajrrPvdnYE