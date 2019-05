पाकिस्तान ने शाहीन-2 बैलेस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, भारत को दी चेतावनी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ( Pakistan ) ने गुरुवार एक बार फिर से शाहीन-2 मिसाइल ( Shaheen Ballistic missile ) का सफल परीक्षण करते हुए अपनी सैन्य ताकत को दिखाया है। इसके साथ ही जहां एक ओर हिन्दुस्तान में नए सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने शाहीन-2 मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए भारत को चेतावनी देने का प्रयास किया है। सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि यह सतह से सतह मार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल है, जो 1500 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। साथ ही इस मिसाइल के जरिए परमाण और पारंपरिक हथियारों को भी दागा जा सकता है। पाकिस्तान की सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि शाहीन-2 मिसाइल उसकी जरूरतों को पूरा करती है। अब कोई भी दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। इससे पाकिस्तान में शांति आएगी। पाक सेना के प्रवक्ता ने बताया कि इस मिसाइल का प्रभाव बिन्दु अरब सागर में था।

