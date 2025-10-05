किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी… जवाई बांध से 8 साल बाद सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में मिलेगा पानी

उन्होंने कहा कि इस बार बांध में 7817 एमसीएफटी पानी संग्रहित है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 900 एमसीएफटी पानी अधिक होना बताया गया, कैबिनेट मंत्री कुमावत ने अतिरिक्त 900 एमसीएफटी पानी को किसानों और पेयजल में बांटने का सुझाव देते हुए 900 एमसीएफटी में से 500 एमसीएफटी किसानों को एवं 400 एमसीएफटी पेयजल को देने कि बात कही। इससे किसानों को कुल 4900 एमसीएफटी और 2917 एमसीएफटी पेयजल के लिए दिया जाएगा। इसकी संगम अध्यक्षों ने सहमति जताई। इसमें से 4900 एमसीएफटी सिंचाई व 2917 एमसीएफटी पेयजल के लिए 30 सितंबर 2026 तक उपयोग में लिया जाएगा।