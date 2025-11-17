Patrika LogoSwitch to English

पाली

Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

पालड़ी जोड़ मार्ग पर मिनी बस और बाइक की भिड़ंत में भाजपा पोसालिया मंडल उपाध्यक्ष सुरेश मेघवाल की मौत हो गई। अनहोनी की आशंका जताते हुए परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना दिया।

पाली

image

Rakesh Mishra

Nov 17, 2025

Mini bus-bike accident in Pali

मृतक के परिजनों व समाज के लोगों से चर्चा करते उपखंड अधिकारी एवं डीएसपी। फोटो- पत्रिका

पाली। पालड़ी जोड़ मार्ग पर मिनी बस और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। मृतक भाजपा पोसालिया मंडल में उपाध्यक्ष था। घटना के बाद परिजन और समाज के लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते मोर्चरी के बाहर धरना दिया। पुलिस व प्रशासन की समझाइश के बाद वे रिपोर्ट देने और पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए।

जानकारी के अनुसार भाजपा पोसालिया मंडल उपाध्यक्ष, जोयला निवासी सुरेश कुमार मेघवाल (27) किसी काम से शिवगंज आ रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब साढ़े आठ बजे आर्य कन्या गुरुकुल के पास सामने से आ रही एक निजी ट्रेवल्स की मिनी बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस निरीक्षक बाबूलाल राणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और घायल सुरेश को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे और किसी अनहोनी की आशंका जताई। उनका आरोप था कि पुलिस ने परिजनों के आने से पहले ही मौके से शव और वाहन हटा दिए। वे सुरेश की हत्या की आशंका जताते हुए धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें बताया कि सुरेश की मौत दुर्घटना से हुई है। पुलिस ने मौके की फोटोग्राफी करवाई और बस चालक को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन परिजन नहीं माने।

दिनभर चला घटनाक्रम

दिनभर मोर्चरी के बाहर धरना-प्रदर्शन चलता रहा। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने एहतियातन पालड़ी से थानाधिकारी फगलू राम, अतिरिक्त जाब्ता, आरएसी और वज्र वाहन मंगवाया। उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा और भाजपा पोसालिया मंडल अध्यक्ष प्रताप माली ने परिजनों से बात की। लंबी समझाइश के बाद परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने और पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।

