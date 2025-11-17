Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

जानकारी के अनुसार भाजपा पोसालिया मंडल उपाध्यक्ष, जोयला निवासी सुरेश कुमार मेघवाल (27) किसी काम से शिवगंज आ रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब साढ़े आठ बजे आर्य कन्या गुरुकुल के पास सामने से आ रही एक निजी ट्रेवल्स की मिनी बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस निरीक्षक बाबूलाल राणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और घायल सुरेश को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।