पाली में भीषण सड़क हादसा: जातरुओं से भरे दो वाहनों की टक्कर में 40 घायल, मची चीख-पुकार

हादसे के बाद एम्बुलेंस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। वहां से लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया। वाहनों में फंसे घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस के अभाव में कई घायल लंबे समय तक सड़क किनारे बैठे रहे, जब तक ग्रामीणों के निजी वाहन नहीं पहुंच गए। हादसे में एक जने के सिर में चोट लगने तथा एक-एक जने को स्पाइन व चेस्ट इंजरी पर जोधपुर रैफर किया गया। पाली में 13 जनों को भर्ती किया गया। शेष को उपचार के बाद घर भेज दिया।