पाली में भीषण सड़क हादसा: जातरुओं से भरे दो वाहनों की टक्कर में 40 घायल, मची चीख-पुकार

पाली। जिले में कीरवा के खटुकड़ा गांव के पास बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना खतरनाक था कि 40 लोग इसके चपेट में गए। नीलगाय के अचानक सामने आ जाने से जातरुओं से भरे दो वाहन आपस में भिड़ गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर होने पर जोधपुर रैफर किया गया है।
नागौर के विभिन्न गांवों व कस्बों में रहने वाले 40 से अधिक जातरू बाबा रामदेव के दर्शन के लिए गए थे। वहां से ये जातरू पाली जिले के कीरवा के पास खटूकड़ा स्थित धार्मिक स्थल के दर्शन करने आए। रवाना होने पर दोनों वाहन आगे-पीछे चल रहे थे। कीरवा के पास एक नीलगाय आगे चल रहे वाहन के सामने आ गया।
चालक ने ब्रेक लगाए तो पीछे चल रहा वाहन आगे चलने वाले वाहन से टकरा गया। दोनों वाहन सड़क किनारे पलट गए। वाहनों में सवार 40 जने घायल हो गए। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल रवाना किया।
हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन आपस में चिपक गए। रोड पर खून फैल गया। कई लोग वाहन से उछलकर दूर गिरे। घायलों को अस्पताल भेजने के बाद बुलडोजर से दोनों वाहनों को अलग-अलग किया गया। सूचना पर कलक्टर एलएन मंत्री, पाली एसडीएम विमलेन्द्र राणावत व रानी उपखण्ड अधिकारी शिवानी जोशी मौके पर पहुंचे और घायलों का उपचार करवाया। उधर, पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना, एएसपी विपिन शर्मा व सीओ ग्रामीण रतनाराम देवासी आदि बांगड़ चिकित्सालय पहुंचे।
हादसे के बाद एम्बुलेंस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। वहां से लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया। वाहनों में फंसे घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस के अभाव में कई घायल लंबे समय तक सड़क किनारे बैठे रहे, जब तक ग्रामीणों के निजी वाहन नहीं पहुंच गए। हादसे में एक जने के सिर में चोट लगने तथा एक-एक जने को स्पाइन व चेस्ट इंजरी पर जोधपुर रैफर किया गया। पाली में 13 जनों को भर्ती किया गया। शेष को उपचार के बाद घर भेज दिया।