Success: मां के हौसले ने बदली जया के जीवन की दिशा, अब आसमान छू रही, लड़कियों को दिया ये खास मैसेज



प्रश्न: आपकी प्रारिभक शिक्षा कहां व कैसे हुई?

जवाब: आज मैं 24 साल की हूं। बचपन में पढ़ाई गांव के स्कूल में की। उसमें कई बाधाएं आई। मेरे कुछ परिजन कहते थे, लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मां ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और उनसे कहा था मेरी बेटी पढ़ेगी…उनके इसी हौसले से आज मैं शारीरिक शिक्षा अध्यापिका हूं, अब मनीला में पुरस्कार लेने जा रही हूं।