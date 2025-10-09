Rajasthan Crime: पाली के स्पा सेंटर में गंदा काम, थाईलैंड से बुलाई लड़कियां; पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

पाली। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू की ओर से शुरू किए किए ऑपरेशन गुप्त प्रहार का असर पहले दिन ही देखने को मिला। अभियान के तहत पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के नया बस स्टैंड इलाके के एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर 3 विदेशी युवतियों सहित छह जनों को हिरासत में लिया। पकड़ी गई विदेशी युवतियां थाईलैंड की रहने वाली है।