पाली

Rajasthan Crime: पाली के स्पा सेंटर में गंदा काम, थाईलैंड से बुलाई लड़कियां; पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

Police Raid Im Spa Centre: पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर 3 विदेशी युवतियों सहित छह जनों को हिरासत में लिया।

पाली

image

Anil Prajapat

Oct 09, 2025

Police-raid-spa-centre-2

स्पा सेंटर। पत्रिका फाइल फोटो

पाली। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू की ओर से शुरू किए किए ऑपरेशन गुप्त प्रहार का असर पहले दिन ही देखने को मिला। अभियान के तहत पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के नया बस स्टैंड इलाके के एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर 3 विदेशी युवतियों सहित छह जनों को हिरासत में लिया। पकड़ी गई विदेशी युवतियां थाईलैंड की रहने वाली है।

एएसपी विपिन शर्मा ने बताया कि शहर के सुमेरपुर रोड रिलायंस मॉल के निकट एक स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिलने पर सीओ सिटी राजेंद्र सिंह उज्ज्वल के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंच दबिश दी। पुलिस की रेड से स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया।

थाइलैंड की रहने वाली तीन युवती

यहां से थाईलैंड की तीन युवतियों और दो युवकों को डिटेन किया गया। पाली एसपी आदर्श संधू ने बुधवार को ही हेल्प लाइन नंबर जारी किया था। जिससे कोई भी अवैध गतिविधि कहीं चल रही हो तो उसकी सूचना उन तक पहुंच सके और कार्रवाई की जा सके।

जयपुर की बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, आंखों में जलन और दुर्गंध फैलने से लोग दहशत में आए
जयपुर
ammonia gas leaked from Shubh Ice factory

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan Crime: पाली के स्पा सेंटर में गंदा काम, थाईलैंड से बुलाई लड़कियां; पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल में मासूम बच्चे पर कहर बनकर टूटीं मधुमख्खियां, बच नहीं पाई जान, अस्पताल में दर्दनाक मौत

Bee attack in Rajasthan
पाली

Pali News : अब तस्करों, अपराधियों व मनचलों पर होगा गुप्त प्रहार, आमजन को करना होगा सिर्फ एक फोन

Pali News : अब तस्करों, अपराधियों व मनचलों पर होगा गुप्त प्रहार, आमजन को करना होगा सिर्फ एक फोन
पाली

Watch Video : पाली के बांगड़ अस्पताल में पार्किंग को लेकर हंगामा, उलटी रेट लिस्ट से भड़का विवाद

Watch Video : पाली के बांगड़ अस्पताल में पार्किंग को लेकर हंगामा, उलटी रेट लिस्ट से भड़का विवाद
पाली

Pali Accident : हाईवे पर सेना के ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बेटे के सामने पिता की दर्दनाक मौत

Truck Bike Accident in Pali
पाली

Rajasthan : नई पहल, सरकारी स्कूल की बालिकाओं के लिए शुरू की गई फ्री बस सेवा

Rajasthan New initiative Free bus service started for girls of government schools Sanchore Pali
पाली
