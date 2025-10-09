Rajasthan Crime: पाली के स्पा सेंटर में गंदा काम, थाईलैंड से बुलाई लड़कियां; पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

स्पा सेंटर। पत्रिका फाइल फोटो
पाली। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू की ओर से शुरू किए किए ऑपरेशन गुप्त प्रहार का असर पहले दिन ही देखने को मिला। अभियान के तहत पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के नया बस स्टैंड इलाके के एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर 3 विदेशी युवतियों सहित छह जनों को हिरासत में लिया। पकड़ी गई विदेशी युवतियां थाईलैंड की रहने वाली है।
एएसपी विपिन शर्मा ने बताया कि शहर के सुमेरपुर रोड रिलायंस मॉल के निकट एक स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिलने पर सीओ सिटी राजेंद्र सिंह उज्ज्वल के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंच दबिश दी। पुलिस की रेड से स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया।
यहां से थाईलैंड की तीन युवतियों और दो युवकों को डिटेन किया गया। पाली एसपी आदर्श संधू ने बुधवार को ही हेल्प लाइन नंबर जारी किया था। जिससे कोई भी अवैध गतिविधि कहीं चल रही हो तो उसकी सूचना उन तक पहुंच सके और कार्रवाई की जा सके।
