भरत तिवारी एनकाउंटर: पूर्व NSG कमांडो लकी बिष्ट का नया दावा, बोले- भोजपुर SP ने मृतक के भाई को अकेले में धमकाया

पूर्व एनएसजी कमांडो लकी बिष्ट ने भोजपुर एसपी राज पर आरोप लगाते हुए कहा, "पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि एसपी साहब भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी को अकेले में लेकर गए। चंदन अभी महज 16-17 साल का बच्चा है और 12 वीं क्लास में पढ़ता है। एसपी साहब ने उस बच्चे से अकेले में कहा कि यह जो सब कुछ चल रहा है, इसे जितनी जल्दी हो सके बंद करो। जब बच्चे ने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों? तो एसपी साहब का जवाब था कि तेरा भाई अपराधी था, उसने पुलिस वालों को हथियार दिखाया था, इसलिए वह मारा गया। अब यह सब तुरंत बंद हो जाना चाहिए।'"