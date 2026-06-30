बिहार की पहली महिला DG शोभा ओहटकर रिटायर, ‘हंटर वाली मैडम’ से IPS विवाद तक हमेशा सुर्खियों में रहा सफर

शोभा ओहटकर की पहली पोस्टिंग पटना सिटी में ASP के तौर पर हुई थी। 1990 के दशक में जब पटना में अपराध बढ़ा हुआ था, तब यह युवा महिला IPS अधिकारी बुलेट मोटरसाइकिल पर सड़कों पर गश्त करती थीं। जब भी वह अपनी बाइक पर निकलती, तो अपराधी और छेड़छाड़ करने वाले गिरोह डरकर भाग जाते थे। पकड़े गए अपराधियों को वह 'हंटर' से सजा देती थीं। हमेशा चाबुक साथ रखने की इसी आदत की वजह से बिहार के लोगों के बीच उन्हें 'हंटर वाली मैडम' का उपनाम मिला। उन्होंने बिहार के सात अलग-अलग जिलों में SP के तौर पर काम किया और जहां भी काम किया, वहां अपराध नेटवर्क की कमर तोड़ दी।