जाति और धर्म देखकर हो रहा एनकाउंटर! राजद MLA ने लगाए आरोप, बोले- यादव और मुसलमान…

विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए मनेर MLA भाई वीरेंद्र ने तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, "हम अपराधियों के खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, वह संदिग्ध है।" भाई वीरेंद्र ने पूछा, "एनकाउंटर में सिर्फ यादवों और मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम हर दिन देखते हैं कि फलाना राय, फलाना यादव, फलाना गोप, फलाना खान, फलाना ये, फलाना वो.. क्या इस धरती पर सिर्फ एक ही जाति के लोग अपराधी हैं?"