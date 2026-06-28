मोकामा के सोनू-मोनू गैंग का शूटर विपुल कुमार गिरफ्तार, पुलिस टीम पर हमला और बालू खनन के मामले में था वांटेड

Sonu-Monu Gang: पटना जिले के मोकामा और बाढ़ इलाकों में सक्रिय सोनू-मोनू गैंग को पुलिस ने बड़ा झटका दिया है। पंचमहाला पुलिस ने लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र से विपुल कुमार को गिरफ्तार किया, जो इस गैंग का शूटर है और कई गंभीर मामलों में नामजद आरोपी है। पटना पुलिस की लंबी और कड़ी पूछताछ के बाद, उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बाढ़ कोर्ट में पेश किया गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पंचमहाला थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि विपुल कुमार के खिलाफ पांच गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, पुलिस टीम पर जानलेवा हमला और गंगा किनारे अवैध रेत खनन के आरोप शामिल हैं।