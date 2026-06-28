मोकामा के सोनू-मोनू गैंग का शूटर विपुल कुमार गिरफ्तार, पुलिस टीम पर हमला और बालू खनन के मामले में था वांटेड

सोनू-मोनू गैंग का विपुल गिरफ्तार
Sonu-Monu Gang: पटना जिले के मोकामा और बाढ़ इलाकों में सक्रिय सोनू-मोनू गैंग को पुलिस ने बड़ा झटका दिया है। पंचमहाला पुलिस ने लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र से विपुल कुमार को गिरफ्तार किया, जो इस गैंग का शूटर है और कई गंभीर मामलों में नामजद आरोपी है। पटना पुलिस की लंबी और कड़ी पूछताछ के बाद, उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बाढ़ कोर्ट में पेश किया गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पंचमहाला थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि विपुल कुमार के खिलाफ पांच गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, पुलिस टीम पर जानलेवा हमला और गंगा किनारे अवैध रेत खनन के आरोप शामिल हैं।
विपुल को पंचमहाला थाना क्षेत्र में गंगा किनारे अवैध रेत खनन और पुलिस की कस्टडी से जब्त सामान की लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला 23 मार्च का है, जब पंचमहाला पुलिस को सूचना मिली कि रेत माफिया नौरंगा जलालपुर दियारा इलाके में गंगा किनारे JCB मशीनों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करके अवैध खनन कर रहे हैं। जब पुलिस टीम ने छापेमारी की तो बालू माफिया में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों अमन कुमार और कन्हैया कुमार को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक अवैध देसी पिस्तौल (कट्टा), दो खाली कारतूस के खोल, दो जींद कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई।
इन दोनों की गिरफ़्तारी के बाद थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी उन JCB मशीनों और ट्रैक्टरों का पीछा करने लगे जो भाग रहे थे। इसी बीच जब्त मोटरसाइकिल और गिरफ्तार आरोपियों की सुरक्षा के लिए कॉन्स्टेबल रामप्रवेश चौधरी और होमगार्ड सुबोध कुमार को मौके पर तैनात किया गया। तभी विपुल कुमार ने अपने दर्जन भर हथियारों से लैस साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर लाठियों और हथियारों से अचानक हमला कर दिया। उन्होंने वह बाइक वापस छीन ली जिसे पुलिस ने जब्त किया था और मौके से भाग गए।
पुलिस को सूचना मिली कि विपुल कुमार लखीसराय में छिपा हुआ है और किसी दूसरी जगह भागने की योजना बना रहा है। इस जानकारी के आधार पर, पंचमहाला पुलिस की एक टीम ने लखीसराय के रामगढ़ चौक पुलिस स्टेशन इलाके में शेखपुरा रोड पर जाल बिछाया। अचानक पुलिस को देखकर विपुल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और उसे सड़क पर ही पकड़ लिया।
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