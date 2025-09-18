यहां हर मोड़ पर मौत… 8 माह में 2960 जानें गईं, 5650 लोग घायल, आंकड़ों में समझिए खौफनाक सच

राजधानी रायपुर और उससे सटे जिलों में सबसे अधिक हादसे हुए हैं। हालांकि, सबसे ज्यादा मौतें महासमुंद जिले में दर्ज की गई हैं। हादसों के पीछे मुख्य कारण तेज रफ्तार वाहन चलाना, दोपहिया में हेलमेट का और कार में सीट बेल्ट का उपयोग न करना और हादसे के बाद त्वरित चिकित्सा सुविधा का न होना बताया गया है। राज्य पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश हादसे वाहन नियमों का पालन न करने की वजह से हुए हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खतरे वाले स्थानों की पहचान कर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के 14 जिलों में हादसों की संख्या में कमी देखी गई है।