Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

1990 से लेकर 1999 तक बॉलीवुड के इतिहास का वो दशक जब 5 फिल्में हुई All Time Blockbuster, और एक जोड़ी रही Super Hit

All Time Blockbuster Films: आज हम फिल्मी दुनिया के एक ऐसे सुनहरे दशक के बारे में बात करेंगे जिसने बॉलीवुड को सबसे ज्यादा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं हैं। ये दशक है 90 का दशक जो हिंदी फिल्म जगत का सबसे सफल दशक भी कहा जा सकता है।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 26, 2025

90's 5 All Time Blockbuster Films
90 के दशक की 5 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में। (फोटो डिजाइन: पत्रिका)

All Time Blockbuster Films: बॉलीवुड, वो जगह जहां रातों-रात किसी की किस्मत चमक जाती है तो कोई अर्श से फर्श तक पहुंच सकता है। इसी बॉलीवुड में हर एक दशक में सैंकड़ो फिल्में रिलीज होती हैं। कोई हिट होती है तो कोई फ्लॉप, कोई दर्शकों के लिए ऑल टाइम फेवरेट हो जाती है तो कोई डिजास्टर बनकर रह जाती है। आज हम फिल्मी दुनिया के एक ऐसे सुनहरे दशक के बारे में बात करेंगे जिसने बॉलीवुड को सबसे ज्यादा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट, हिट, फ्लॉप और डिजास्टर फिल्में भी दीं हैं। ये दशक है 90 का दशक जिसे हिंदी फिल्म जगत का सबसे सफल दशक भी कहा जा सकता है।

हिंदी फिल्म जगत का सबसे सफल दशक

BOI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दशक में करीब 200-250 फिल्में रिलीज हुई थीं जिन्होंने कुल मिलाकर कई सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इसमें से 100 फिल्में वो रहीं जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर से लेकर एवरेज तक की लिस्ट में शामिल हुईं थीं। अगर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात करें तो इन 10 सालों में 5 फिल्में ऐसी रहीं जो इस श्रेणी में आई और जिन्होंने बम्पर कमाई की या यूं कहें कि कमाई के मामले में सारे रिकार्ड्स तोड़ दिए। खास बात ये है कि इन 5 फिल्मों में दो फिल्में ऐसी थीं जिनमें एक ही जोड़ी ने साथ काम किया था और ये जोड़ी 90 के दशक की सबसे सफल जोड़ी होने के साथ-साथ दर्शकों की ऑल टाइम फेवरेट जोड़ी भी बन गई थी।

ये भी पढ़ें

सुनील शेट्टी से स्टेज पर माफी मांगता रहा लोकल मिमिक्री आर्टिस्ट, फटकारते रहे एक्टर, वीडियो देख फैंस हुए नाराज
बॉलीवुड
Suniel Shetty Viral Video (1)

90 के दशक की टॉप 5 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में (90s All Time Blockbuster Films)

हम आपके हैं कौन

    5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई फिल्म 'हम आपके हैं कौन' हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और पारिवारिक फिल्मों में से एक है। सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शन्स के बैनर तले किया गया था। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, रेणुका शहाणे, मोहनीश बहल, आलोक नाथ, रीमा लागू, बिंदु और सतीश शाह जैसे कलाकारों ने महत्वपूर्ण किरदार निभाए थे। संगीतकार रामलक्ष्मण ने फिल्म के गानों को सुपरहिट बना दिया था। आज भी फिल्म के गाने चाहे वो 'माई नी माई…' हो या 'दीदी तेरा देवर दीवाना…', किसी भी शादी या फंक्शन में बजते हैं तो पुराने नहीं लगते।

    दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे

      यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने बॉलीवुड प्रेमियों को राज और सिमरन की ससे रोमांटिक जोड़ी दी है। राज यानि शाहरुख खान और सिमरन यानी काजोल। ये फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हु थी। 'DDLJ' 90 के दशक की सबसे सफल फिल्मों की सूची में पहले नंबर पर आती है। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमरीश पूरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, मंदिरा बेदी, परमीत सेठी जैसे कलाकारों ने अहम् किरदार जिए और लोगों के दिलों में बस गए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड भी है। ये फिल्म 1995 में रिलीज होने के बाद से फरवरी 2015 तक मुंबई के मराठा मंदिर थियेटर में लगातार 1009 हफ्तों यानी 19 साल, 4 महीने और and 8 दिनों तक तक बिना रुके लगी रही।

      राजा हिंदुस्तानी (1996)

        11 नवंबर 1996 को रिलीज़ हुई आमिर खान और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने 90s की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। टिप्स फिल्म्स के बैनर तले बनी ये एक रोमांटिक-ड्रामा है। इस फिल्म को धर्मेश दर्शन ने निर्देशित किया है। इसमें जबकि सुरेश ओबेरॉय, फरीदा जलाल, अर्चना पूरन सिंह और जॉनी लीवर ने अहम किरदार निभाए। फिल्म का संगीत उस दौर की सुपरहिट संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण ने दिया था। फिल्म का गाना परदेसी-परदेसी उस दौर का सुपर-डुपर हिट गाना बना था। इसके अलावा आये हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बने के भी चार्टबस्टर में टॉप गानों में से एक था।

        बॉर्डर

          जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित फिल्म "बॉर्डर" साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई लौंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है। इस फिल्म में 1971 के युद्ध की उस कहानी को बखूबी दिखाया गया है जिसमें सीमा पर तैनात भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की ताकतवर सेना का बिना डरे साहस के साथ मुकाबला किया था। ये फिल्म 13 जून 1997 को देश की आजादी के 50वें साल पर रिलीज हुई थी। इसके लिए दर्शकों क्रेज ऐसा था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोग तड़के सुबह सिनेमा हॉल्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ की दमदार अभिनय के साथ साथ तब्बू और पूजा भट्ट भी अहम किरदारों में नजर आयीं थीं। देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाले इस फिल्म के गाने आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हर जगह सुनाई देते हैं। फिल्म के गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे जबकि इसका संगीत जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने दिया था। हालांकि, फिल्म की रिलीज के साथ ही देश के इतिहास में एक काला पन्ना और जुड़ गया था और वो था उपहार सिनेमा फायर ट्रैजिडी।

          कुछ कुछ होता है

            साल 1998 में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज हुई थी जिसको बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्मों में गिना जाता है। इसका निर्देशन करण जौहर ने किया था और ये धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी थी। फिल्म में सलमान खान कैमियो करते दिखे थे। वहीं इसमें फरीदा जलाल, अनुपम खेर, जॉनी लिवर, अर्चना पूरन सिंह और हिमानी शिवपुरी भी खास भूमिकाओं में नजर आये थे। फिल्म में म्यूजिक जतिन-ललित का था। फिल्म की कहानी लव ट्रायंगल पर आधारित थी। ये फिल्म 90 के दशक की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आती है।

            90 के दशक की ऑल टाइम सुपरहिट जोड़ी

            ऊपर बताई गई इन पांच फिल्मों में 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और 'कुछ कुछ होता है' इन दो फिल्मों में शाहरुख खान और काजोल मुख्य किरदारों में नजर आये थे। इनकी जोड़ी को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि ये जोड़ी उस दशक के साथ-साथ ऑल टाइम हिट जोड़ी बन गई। आज भी SRK और काजोल के फैंस उनको एक साथ फिल्म में देखना चाहते हैं।

            ये भी पढ़ें

            182 दिनों में बना था Krrish फिल्म का मुखौटा, आखिर क्यों था इतना स्पेशल, 5 पॉइंट में जानें
            बॉलीवुड
            Hrithik Roshan Flim Krrish Mask was made in 182 days

            खबर शेयर करें:

            संबंधित विषय:

            Bollywood

            Bollywood News

            Published on:

            26 Aug 2025 04:29 pm

            Hindi News / Patrika Special / 1990 से लेकर 1999 तक बॉलीवुड के इतिहास का वो दशक जब 5 फिल्में हुई All Time Blockbuster, और एक जोड़ी रही Super Hit

            ट्रेंडिंग वीडियो

            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Bihar Elections 2025

            PM Modi

            Asia Cup 2025

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Privacy Policy

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Code of Conduct

            About Us

            Grievance Policy

            RSS

            Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.