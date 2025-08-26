1990 से लेकर 1999 तक बॉलीवुड के इतिहास का वो दशक जब 5 फिल्में हुई All Time Blockbuster, और एक जोड़ी रही Super Hit

जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित फिल्म "बॉर्डर" साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई लौंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है। इस फिल्म में 1971 के युद्ध की उस कहानी को बखूबी दिखाया गया है जिसमें सीमा पर तैनात भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की ताकतवर सेना का बिना डरे साहस के साथ मुकाबला किया था। ये फिल्म 13 जून 1997 को देश की आजादी के 50वें साल पर रिलीज हुई थी। इसके लिए दर्शकों क्रेज ऐसा था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लोग तड़के सुबह सिनेमा हॉल्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ की दमदार अभिनय के साथ साथ तब्बू और पूजा भट्ट भी अहम किरदारों में नजर आयीं थीं। देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाले इस फिल्म के गाने आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हर जगह सुनाई देते हैं। फिल्म के गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे जबकि इसका संगीत जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने दिया था। हालांकि, फिल्म की रिलीज के साथ ही देश के इतिहास में एक काला पन्ना और जुड़ गया था और वो था उपहार सिनेमा फायर ट्रैजिडी।