Asia Cup 2025: पाकिस्तान के लिए सुपर 4 की राह हुई मुश्किल, टीम इंडिया से हार के बाद मंडरा रहा संकट

Pakistan Super 4 Scenario: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में ओमान को 93 रन से हराकर बड़ी जीत हासिल की लेकिन दूसरे मुकाबले में वो भारतीय टीम से बुरी तरह हार गई, जिससे उनसे सुपर 4 में पहुंचने की संभावनाएं कम हो गई हैं।

Sep 15, 2025

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Asia Cup 2025, Super 4 Scenario: एशिया कप 2025 में एक तरह जहां भारतीय टीम का डंका बज रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत खराब है। पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ जीत हासिल करने वाली पाकिस्तान को दूसरे ही मुकाबले में टीम इंडिया से हार झेलनी पड़ी। एक ग्रुप में 4 टीमें हैं और दो ही टीमें सुपर 4 में जगह बना पाएंगी। भारतीय टीम ने ग्रुप A से अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है तो दूसरी ओर पाकिस्तान, ओमान और यूएई भी रेस में है। यूएई से पाकिस्तान को आखिरी मुकाबला खेलना है, जो दोनों टीमों के लिए ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच होगा।

पाकिस्तान के 2 मैचों के बाद 2 अंक हैं तो भारतीय टीम ने दोनों मैच जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर है। टीम इंडिया का नेट रनरेट भी काफी शानदार है। ऐसे में अगर यूएई की टीम ओमान के खिलाफ अपना मुकाबला जीत जाती है और अपने आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान को हरा देती है तो ग्रुप A से यूएई और भारत की टीमें क्वालीफाई कर जाएंगी।

सुपर 4 का दूसरा समीकरण

दूसरा कंडिशन ये है कि अगर भारतीय टीम ओमान को हरा दे, लेकिन पाकिस्तान की टीम यूएई से हार जाए और यूएई को ओमान हरा दे। तो ऐसे में तीनों मैच जीतकर भारतीय टीम तो सुपर फोर में पहुंच ही जाएगी। तीनों टीमों के पास 2-2 अंक होंगे। फिर जिस टीम का नेट रनरेट बेहतर होगा, वो टीम सुपर फोर में जाएगी। फिलहाल भारत के बाद ग्रुप A में पाकिस्तान का नेट रनरेट बेहतर है।

पाकिस्तान को सुपर 4 में पहुंचने के लिए हर हाल में आखिरी मुकाबला जीतना होगा। पहले मुकाबले में उन्होंनो ओमान को 93 रन से जरूर हराया था लेकिन दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 7 विकेट से हार गई और टीम इंडिया ने 15.5 ओवर में रन चेज कर लिया। दूसरी ओर यूएई कुछ सालों से शानदार क्रिकेट खेल रही है और अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ उलटफेर कर दिया तो फिर उनका सुपर 4 में जाना तय हो जाएगा।

एशिया कप के लिए UAE की टीम

अलीशान शरफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, सिमरनजीत सिंह, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद फारूक, आर्यांश शर्मा, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, मुहम्मद जवादुल्लाह और सगीर खान।

एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम

सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह और सलमान मिर्जा।

Published on:

15 Sept 2025 06:21 pm

