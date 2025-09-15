Asia Cup 2025: पाकिस्तान के लिए सुपर 4 की राह हुई मुश्किल, टीम इंडिया से हार के बाद मंडरा रहा संकट

Asia Cup 2025, Super 4 Scenario: एशिया कप 2025 में एक तरह जहां भारतीय टीम का डंका बज रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत खराब है। पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ जीत हासिल करने वाली पाकिस्तान को दूसरे ही मुकाबले में टीम इंडिया से हार झेलनी पड़ी। एक ग्रुप में 4 टीमें हैं और दो ही टीमें सुपर 4 में जगह बना पाएंगी। भारतीय टीम ने ग्रुप A से अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है तो दूसरी ओर पाकिस्तान, ओमान और यूएई भी रेस में है। यूएई से पाकिस्तान को आखिरी मुकाबला खेलना है, जो दोनों टीमों के लिए ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच होगा।