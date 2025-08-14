Bhagat Singh Style : भगत सिंह का ‘क्रांतिकारी फैशन’ आज भी ट्रेंड में, इंग्लिश हैट वाली कहानी है दिलचस्प

Bhagat Singh A Stylish Freedom Fighter : एक युवा क्रांतिकारी जिसकी सैकड़ों यादें हमारे पास हैं, पर उसकी तस्वीरें गिनकर चार हैं। उसमें से एक इंग्लिश हैट वाली फोटो, जिसे सबसे अधिक पसंद किया जाता है। आज भी हमें उनकी पगड़ी, हैट और ताव वाली मूंछे उतनी ही पसंद हैं। इसलिए, गूगल पर भी उनके लुक को लेकर सर्च देखने को मिलते हैं। हमारे लिए ये स्टाइल या फैशन की बात हो, लेकिन भगत सिंह ने इसका इस्तेमाल भी क्रांति के लिए किया था। वहीं, भगत सिंह की अंतिम निशानी के तौर पर उनकी कमीज, बूट, घड़ी आदि हैं जिसे आप सुप्रीम कोर्ट के संग्राहलय में देख सकते हैं। आइए, उनके फैशन के पीछे की क्रांतिकारी सोच को समझते हैं।