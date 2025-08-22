लोक कला और पारंपरिक शिल्पकला की जीवंत झलक… छत्तीसगढ़ के विशेष आभूषण और गहने

ये गहने चांदी, सोना, पीतल, कांसा और लाख जैसी विभिन्न धातुओं और सामग्री से बनाए जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ की लोक कला और ग्रामीण जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं। आदिवासी और ग्रामीण महिलाएँ इन्हें विशेष अवसरों, त्यौहारों और सांस्कृतिक नृत्यों में पहनती हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा जीवित रहती है।