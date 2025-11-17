अंडर 50 की महिलाएं ध्यान दें! बिस्कुट, चिप्स… जैसी चीजों को इतनी बार खाने से Colorectal Cancer का खतरा!

Colorectal Cancer Risk In Women : अगर आपकी उम्र 50 या उससे कम है और आपको चिप्स, बिस्कुट, नूडल्स जैसी चीजों को खूब खाना पसंद है तो "पत्रिका स्पेशल" की ये स्टोरी ध्यान से पढ़िए। एक शोध के मुताबिक, कोलोरेक्टल कैंसर होने का रिस्क ऐसी महिलाओं में अधिक होता है। यहां पर जानेंगे कि दिनभर में कितनी बार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को खाना इस तरह के कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। साथ ही इससे जुड़ी और जरूरी बातों को जानेंगे जो शोध में सामने आई है।