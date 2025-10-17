FIFA World Cup 2026: डॉनल्ड ट्रम्प को जो करने का अधिकार ही नहीं, वह करने की दे दी धमकी, लेकिन क्या ऐसा कर भी पाएंगे?

इसका सीधा जवाब है, नहीं। कम से कम अकेले दम पर तो नहीं। लेकिन फीफा ने ट्रंप के इस बयान का सीधे तौर पर विरोध नहीं किया है और मैचों को स्थानांतरित नहीं जाएंगे, इसपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। फीफा के प्रवक्ता ने इस पर किसी विशेष सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बुधवार को एक बयान जारी किया जिसमें कहा, "दुनियाभर में आयोजित होने वाले सभी फीफा आयोजनों में सुरक्षा और संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से सरकारों की होती है, और वे तय करती हैं कि जनता की सुरक्षा के लिए क्या सबसे उचित है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी 16 मेज़बान शहर सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए तैयार होंगे और सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करेंगे।"