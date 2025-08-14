बढ़ती उम्र को मात देकर पेश की जज़्बे की मिसाल, किशोर पारख ने 4 दिन में 45 किमी कठिन ट्रैकिंग पूरी कर फहराया तिरंगा

Hemkund Sahib Trek: उम्र सिर्फ एक संख्या है—यह बात शहर के वरिष्ठ ट्रैकर किशोर पारख ने एक बार फिर साबित कर दी। 60 वर्ष से अधिक उम्र में भी उन्होंने 8 अगस्त को 12,100 फीट ऊंची फूलों की घाटी और 9 अगस्त को 15,200 फीट ऊंचे हेमकुण्ड साहिब की कठिन चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की। चार दिन में 45 किमी से अधिक की ट्रैकिंग, विपरीत मौसम, भूस्खलन और पत्थरों के गिरने के खतरे के बावजूद उन्होंने तिरंगा फहराकर देशभक्ति और साहस का अद्वितीय संदेश दिया।