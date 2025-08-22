‘Marwari go back’ विरोध के बीच जानें राजस्थान के 10 बड़े बिजनेस ग्रुप, जिन्होंने भारत को धनवान बनाया

Rajasthan Business Groups India: राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ-साथ एक व्यवसायिक शक्ति के रूप में उभरा है। मारवाड़ी खामोशी से बिजनेस करते हैं और तनावों व विवादों से दूर रहते हैं। तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक (Marwari go back) आंदोलन बिजनेस के लिए तनाव और विवाद का कारण बन गया है। अपनी धरती अपने प्रवासी बिजनेसमैन के माध्यम से राजस्थान में निवेश लाने के लिए राइजिंग राजस्थान (Rising Rajasthan)आयोजन के माध्यम से राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने 4.50करोड़ के एमओयू किए हैं। इस प्रदेश के उद्योगपतियों और व्यापार समूहों (Rajasthan Business Groups India) ने न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। ये ग्रुप्स राजस्थान से लेकर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचा रहे हैं—चाहें वह रोजगार हो, एक्सपोर्ट, निवेश या सांस्कृतिक पर्यटन फील्ड ही क्यों न हो। परंपरावादी सोच से आगे बढ़ते इन ग्रुपों ने आधुनिक भारत में राजस्थान की गौरवगाथा लिखी है। आइए, जानते हैं इतिहास से वर्तमान तक के कुछ प्रमुख नजरअंदाज नहीं किए जा सकने वाले प्रमुख उद्योगपति और उनके समूह के नाम: