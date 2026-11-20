जयपुर में मोती डोगरी पहाड़ी की चोटी के तलहटी पर स्थित लक्ष्‍मी नारायण मंदिर को Birla Mandir के रूप में जाना जाता है। बिरला फाउंडेशन ने इसे 1980 के दशक में इसका निर्माण कराया। यह सफेद पत्थरों और टाइल्स से काफी उूंचे फर्श पर बना है। यहां भगवान विष्‍णु और उनकी पत्‍नी लक्ष्‍मी की पूजा होती है। व्हाइट मार्बल के इस मंदिर में 3 गुम्बद हैं, इसका डिजाइन साउथ इंडियन शैली में बना है। मंदिर का शीर्षमुकुट भव्य है और गर्भग्रह के सामने ही बड़ा हॉल है। हॉल पर दीवारों पर बनी प्रतिमाएं और शीशे पर रंगीन कारीगरी मन मोह लेती है। वहीं मंदिर के बाहर परिक्रमा मार्ग और बाहरी परिसर भी खूबसूरत है। मंदिर बना। गणपति के साथ ही मूषक भी विराजमान हैं। मध्य मार्च से जून के महीनों में यहां तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसलिए लोग नहीं जाते। यह जयपुर में सबसे साफ रोड़ जेएलएन मार्ग के पास ही स्थित है।

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