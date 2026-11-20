मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बिरला संग्रहालय, पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया है, ताकि यहां पर मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक झलक का दर्शन हो और उसे सहेज कर रखा जाए। इस संग्रहालय में कई प्रकार की कला और कला सामग्री है जो पर्यटकों को मध्यप्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी देने के साथ उसे खूबसूरती के साथ प्रदर्शित भी करते हैं।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिरला संग्रहालय अपनी तरह का इकलौता संग्रहालय है, साथ ही यह प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी शामिल है। बिरला संग्रहालय में भोपाल की आदिम काल और मध्‍यकाल की कई वस्‍तुओं को प्रदर्शित किया गया है। यहां आकर इतिहास प्रेमी पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में और अधिक जानकारियां प्राप्त करते हैं। यहां पर पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल के कई उपकरणों को सहेज कर रखा गया है।

इस संग्रहालय में सातवीं और तेरहवीं सदी के बीच बनाई गई कई मूर्तियों को भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त यहां पर दूसरी शताब्‍दी से पहले के सिक्‍के और पांडुलिपि भी प्रदर्शित किए गए हैँ।

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