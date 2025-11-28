महिलाओं ने 132 साल पहले आज के ही दिन पहली बार की थी वोटिंग, भारत समेत इन देशों में कब मिला मताधिकार ?

संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला वोटर बनने का गौरव लुईसा एन स्वैन को प्राप्त है। उन्होंने 6 सितम्बर 1870 को लारमी, व्योमिंग क्षेत्र में नगर पालिका चुनाव में अपना वोट डाला था। हालांकि अमेरिका में 1920 में 19वें संशोधन के पारित होने के बाद महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। 1893 से लेकर 1920 तक कम से कम 19 अन्य देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। इन 19 देशों में यूरोप और एशिया के कुछ देश शामिल थे।इसके अलावा 8 देशों में कुछ विशेष महिलाओं को ही मताधिकार प्राप्त हुआ। रूस में 1917 में बॉल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद सोवियत संघ के अन्तर्गत 6 देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। रूस ने खुद अपने यहां 1917 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया।