Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

महिलाओं ने 132 साल पहले आज के ही दिन पहली बार की थी वोटिंग, भारत समेत इन देशों में कब मिला मताधिकार ?

Women Voting Rights: दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रीय चुनाव में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला था। भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 1935 में कुछ शर्तों के साथ मिला। कई देशों में हाल के वर्षों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Nov 28, 2025

Women Voting History

मतदान करती हुईं महिलाएं (Rpresentative Photo: IANS)

Women Voting Rights History: दुनिया भर में महिलाओं ने अधिकार पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। इन अधिकारों में वोटिंग करने का अधिकार भी शामिल है। आइए जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार (Women Suffrage Timeline) कब मिला?

सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कहां मिला?

Global Women Voting Rights: दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को राष्ट्रीय चुनावों में सबसे पहले वोटिंग का अधिकार मिला। 19 सितम्बर 1893 को गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो ने एक नए निर्वाचन अधिनियम पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया और न्यूजीलैंड विश्व का पहला स्वशासित देश बन गया। यहां संसदीय चुनावों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हासिल हो गया। यहां महिलाओं ने पहली बार 28 नवंबर 1893 को सरकार बनाने के लिए पहली बार राष्ट्रीय चुनाव में मतदान किया।

अमेरिका में 1920 में महिलाओं को मिला वोटिंग का अधिकार

संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला वोटर बनने का गौरव लुईसा एन स्वैन को प्राप्त है। उन्होंने 6 सितम्बर 1870 को लारमी, व्योमिंग क्षेत्र में नगर पालिका चुनाव में अपना वोट डाला था। हालांकि अमेरिका में 1920 में 19वें संशोधन के पारित होने के बाद महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। 1893 से लेकर 1920 तक कम से कम 19 अन्य देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। इन 19 देशों में यूरोप और एशिया के कुछ देश शामिल थे।इसके अलावा 8 देशों में कुछ विशेष महिलाओं को ही मताधिकार प्राप्त हुआ। रूस में 1917 में बॉल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद सोवियत संघ के अन्तर्गत 6 देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। रूस ने खुद अपने यहां 1917 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया।

इस अवधि में 129 देशों में महिलाओं को मिला मताधिकार

प्यू रिसर्च के अनुसार, दुनिया के 198 में से 129 देशों में से 1893 और 1960 के बीच महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। इसमें छह यूरोपीय देशों को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं। 1960 के बाद यूरोपीय देशों में स्विट्ज़रलैंड (1971), पुर्तगाल (1976) और लिकटेंस्टीन (1984) में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला।

80% अफ्रीकी देशों में इन दशकों में मिले अधिकार

African Women Voting Rights: दुनिया के कई देशों में महिलाओं को राष्ट्रीय चुनावों में मतदान का अधिकार बड़े सांस्कृतिक या सरकारी बदलावों के बाद ही मिले। उदाहरण के लिए अफ़्रीकी देशों में से 80% देशों ने 1950 और 1975 के बीच पुरुषों के साथ महिलाओं को मताधिकार दिए।

यहां हाल के वर्षों में महिलाओं को मिला मतदान का अधिकार

Asian Countries Women Voting Rights : भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत में हाल ही में महिलाओं को राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। भूटान और संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रीय चुनाव ही हाल में शुरू हुए हैं। भूटान में 2007 में राजतंत्र की जगह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल हुई है। संयुक्त अरब अमीरात ने 2006 में देश के पहले राष्ट्रीय चुनावों में कुछ पुरुष और महिला नागरिकों को मतदान करने की अनुमति दी। कुवैत की संसद ने 2005 में एक चुनाव कानून में संशोधन किया, जिसके बाद से महिलाओं को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिले।

सऊदी अरब में 2015 में महिलाओं को मिला मताधिकार

Saudi Arabia Women Voting Rights: सऊदी अरब में महिलाओं को 2015 में स्थानीय चुनावों में मताधिकार दिया गया। वहां राष्ट्रीय चुनाव होते ही नहीं हैं। वहीं दक्षिण सूडान की स्थापना 2011 में हुई लेकिन यहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 45 साल पहले ही मिल गया था।

1935 में ही भारतीय महिलाओं को मिला मताधिकार पर…

Indian Women Voting Rights: अंग्रेजी राज के दौरान भारत में 1935 में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन वो ही महिलाएं मतदान कर सकती थीं जिनकी शादी किसी पुरुष मतदाता से हुई हो या जिनके पास विशिष्ट साक्षरता योग्यता हो। हालांकि भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद 1950 से पुरुषों के साथ महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Patrika Special / महिलाओं ने 132 साल पहले आज के ही दिन पहली बार की थी वोटिंग, भारत समेत इन देशों में कब मिला मताधिकार ?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

दो दर्जन से ज्यादा मौतों से विवादों में घिरा SIR

sir work, blo suicide
नई दिल्ली

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक, जानें बस्तर में क्यों खास है संविधान मंदिर..?

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक(photo-patrika)
Patrika Special News

‘फटे जूतों’ में MP की बेटियों ने भरी उड़ान, ‘नेशनल लेवल’ तक पहुंचीं पिंकी-हर्षल और खुशी

(Photo Source- Patrika)
Patrika Special News

Death Hole : कहानी उस डेथ होल की, जिसके नीचे खड़े होते ही मिनटों में मौत… पत्रिका की टीम ने ग्राउंड पर जाकर देखा वो होल

Death Hole, story of death hole, Reis Magos Fort, Oldest Fort of Goa,
Patrika Special News

अब बिहार में भी चलेगा यूपी का योगी मॉडल, सम्राट चौधरी ने कर दिया एलान

up anti romeo squad in news samrat chaudhary announces yogi model will implemented in bihar too
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.