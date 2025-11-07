Unemployment in World: पाकिस्तान, भारत नहीं इस एशियाई देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ताकतवर देशों का भी है बुरा हाल

पाकिस्तान में बेरोजगारी दर करीब 8 फीसदी है, लेकिन एशियाई देशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी श्रीलंका में है। श्रीलंका में बेरोजगारी दर 22 फीसदी से भी ज्यादा है। भारत की स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका से बहुत बेहतर है। भारत में बेरोजगारी दर 5.2 फीसदी है। हालांकि, भारत की आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। एशियाई देशों में जापान में बेरोजगारी दर सबसे कम 2.6 फीसदी है।