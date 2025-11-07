Unemployment in World: पाकिस्तान, भारत नहीं इस एशियाई देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ताकतवर देशों का भी है बुरा हाल

दुनिया में बढ़ रही है बेरोजगारी (Photo:IANS)
Unemployment Rates in World: पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल जनगणना करवाई गई है। इस जनगणना से यह पता चलता है कि 24 करोड़ 15 लाख की आबादी वाले देश पाकिस्तान के करीब 1 करोड़ 87 लाख युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वहां 15 से 35 साल की उम्र के एक-तिहाई आबादी बेरोजगारी की मार झेल रही है।
पाकिस्तान की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'वर्किंग एज पापुलेशन' यानी काम करने की उम्र वाली आबादी की संख्या भी कुछ कम नहीं है। 17.17 करोड़ लोग जो काम करने में सक्षम हैं, उनमें से 11 फीसदी के पास कोई नौकरी नहीं है।
पाकिस्तान में बेरोजगारी दर करीब 8 फीसदी है, लेकिन एशियाई देशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी श्रीलंका में है। श्रीलंका में बेरोजगारी दर 22 फीसदी से भी ज्यादा है। भारत की स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका से बहुत बेहतर है। भारत में बेरोजगारी दर 5.2 फीसदी है। हालांकि, भारत की आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। एशियाई देशों में जापान में बेरोजगारी दर सबसे कम 2.6 फीसदी है।
अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3 प्रतिशत है। वहीं रूस में यह सिर्फ 2.2 फीसदी है। अमेरिका और रूस की तुलना में चीन में बेरोजगारी दर ज्यादा है। चीन में बेरोजगारी दर 5.2 फीसदी है।
USA के 5 राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। सबसे शीर्ष पर वाशिंगटन राज्य है, जहां बेरोजगारी दर 6 फीसदी है। बेरोजगारी के मामले में कैलिफोर्निया दूसरे नंबर है। कैलिफोर्निया में बेरोजगारी दर 5.5 फीसदी है। इस मामले में नेवादा, मिशिगन और ओहियो क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर है। नेवादा में 5.4, मिशगन में 5.3 और ओहियो में 5.0 फीसदी बेरोजगारी दर है।
