Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Unemployment in World: पाकिस्तान, भारत नहीं इस एशियाई देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ताकतवर देशों का भी है बुरा हाल

Unemployment in World: पाकिस्तान में बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। श्रीलंका में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। दुनिया में भारत के अलावा किन देशों में कितनी बेरोजगारी दर है, आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Nov 07, 2025

Unemployment in World

दुनिया में बढ़ रही है बेरोजगारी (Photo:IANS)

Unemployment Rates in World: पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल जनगणना करवाई गई है। इस जनगणना से यह पता चलता है कि 24 करोड़ 15 लाख की आबादी वाले देश पाकिस्तान के करीब 1 करोड़ 87 लाख युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वहां 15 से 35 साल की उम्र के एक-तिहाई आबादी बेरोजगारी की मार झेल रही है।

Working Age Population: 11% के पास नहीं है नौकरी

पाकिस्तान की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'वर्किंग एज पापुलेशन' यानी काम करने की उम्र वाली आबादी की संख्या भी कुछ कम नहीं है। 17.17 करोड़ लोग जो काम करने में सक्षम हैं, उनमें से 11 फीसदी के पास कोई नौकरी नहीं है।

अन्य एशियाई देशों का क्या है हाल?

पाकिस्तान में बेरोजगारी दर करीब 8 फीसदी है, लेकिन एशियाई देशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी श्रीलंका में है। श्रीलंका में बेरोजगारी दर 22 फीसदी से भी ज्यादा है। भारत की स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका से बहुत बेहतर है। भारत में बेरोजगारी दर 5.2 फीसदी है। हालांकि, भारत की आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। एशियाई देशों में जापान में बेरोजगारी दर सबसे कम 2.6 फीसदी है।

रूस में सिर्फ 2.2 फीसदी बेरोजगार

अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3 प्रतिशत है। वहीं रूस में यह सिर्फ 2.2 फीसदी है। अमेरिका और रूस की तुलना में चीन में बेरोजगारी दर ज्यादा है। चीन में बेरोजगारी दर 5.2 फीसदी है।

USA Unemployment: इन राज्यों में सबसे ज्यादा है बेरोजगारी

USA के 5 राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। सबसे शीर्ष पर वाशिंगटन राज्य है, जहां बेरोजगारी दर 6 फीसदी है। बेरोजगारी के मामले में कैलिफोर्निया दूसरे नंबर है। कैलिफोर्निया में बेरोजगारी दर 5.5 फीसदी है। इस मामले में नेवादा, मिशिगन और ओहियो क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर है। नेवादा में 5.4, मिशगन में 5.3 और ओहियो में 5.0 फीसदी बेरोजगारी दर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Nov 2025 09:17 am

Published on:

07 Nov 2025 06:51 am

Hindi News / Patrika Special / Unemployment in World: पाकिस्तान, भारत नहीं इस एशियाई देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ताकतवर देशों का भी है बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

3 तलाक को कोर्ट ले जाने वाली शाहबानो का संघर्ष, 33 साल बाद न्याय अब बड़े पर्दे पर दुनिया देखेगी

Shah Bano Case
Patrika Special News

भोपाल में होता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा, देश-विदेश से आते हैं 15 लाख लोग

Aalami Tablighi Ijtema 2025
समाचार

9 महीने में ट्रंप की 3 बड़ी सैन्य कार्रवाई, अब अगले मिशन को लेकर अपने ही हो गए खिलाफ, क्या है पूरा मामला

Patrika Special News

राजस्थान की हवेलियां दुनियाभर में हैं फेमस, देखने के लिए खिंचे चले आते हैं विदेशी, जानें खास बातें

Patrika Special News

फिर से चर्चा में क्यों आ गया दारा सिंह का फेवरेट होटल? 23 वर्ष पहले ही इसे कर दिया गया था जमींदोज

DARA Singh
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.