Asia Cup के बाद इस खिलाड़ी का कट सकता है पत्ता, लचर प्रदर्शन की दुनियाभर में हो रही जमकर आलोचना

सैम अयूब ने अपने खराब प्रदर्शन से पाकिस्तानी फैन्स को काफी निराश किया। उमर अकमल के बाद अयूब दूसरे पाक खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा बार बिना खाता खोले ही आउट हो चुके हैं। वहीं उन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो T20 मैच में 8 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। एशिया कप के तीन मैचों में लगातार डक होने के बाद अयूब भारत के खिलाफ 21 रन बना पाए। इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ 2 रन बनाए और बांग्लादेश के खिलाफ 0 रन पर ही आउट हो गए। उन्होंने एशिया कप में कुल 25 गेंदे खेली हैं और 23 रन बनाए हैं। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि पाक टीम अपने इस खिलाड़ी को फाइनल में उतारेगी या नहीं।