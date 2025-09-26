Asia Cup के बाद इस खिलाड़ी का कट सकता है पत्ता, लचर प्रदर्शन की दुनियाभर में हो रही जमकर आलोचना

Asia Cup 2025: पाकिस्तान टीम के बाएं हाथ के ओपनर सैम अयूब (Saim Ayub) के लगातार खराब प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के गोल्डेन ब्वाय कहे जाने वाले सैम अपनी फॉर्म की वजह से बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। उनका प्रदर्शन अब टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस एशिया कप में अयूब 6 पारियों में से 4 बार 0 पर आउट हुए हैं। उनके इस लचर फॉर्म को देखते हुए पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
सैम अयूब ने अपने खराब प्रदर्शन से पाकिस्तानी फैन्स को काफी निराश किया। उमर अकमल के बाद अयूब दूसरे पाक खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा बार बिना खाता खोले ही आउट हो चुके हैं। वहीं उन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो T20 मैच में 8 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। एशिया कप के तीन मैचों में लगातार डक होने के बाद अयूब भारत के खिलाफ 21 रन बना पाए। इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ 2 रन बनाए और बांग्लादेश के खिलाफ 0 रन पर ही आउट हो गए। उन्होंने एशिया कप में कुल 25 गेंदे खेली हैं और 23 रन बनाए हैं। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि पाक टीम अपने इस खिलाड़ी को फाइनल में उतारेगी या नहीं।
एशिया कप शुरू होने से पहले सैम की तुलना भारत के अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों से की जा रही थी। हांलाकि एशिया कप में बड़े बड़े दावे फेल हो गए। पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने तो सैम को लेकर यहां तक कह दिया था कि वे जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के उड़ाएंगे। 6 छक्के तो दूर की बात है सैम तो मेहदी हसन की गेंद पर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। वह वर्ल्ड क्रिकेट के एक एडीशन में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
अब उनके खराब प्रदर्शन को लेकर पूर्व खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई है। पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने कहा कि सैम को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर देना चाहिए। वहीं टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सुपर मैच में कमेंट्री के दौरान कहा कि अगर ऐसा प्रदर्शन किसी और देश के लिए होता तो करियर कब का खत्म हो जाता। सैम अयूब को पाकिस्तान अपने क्रिकेट का भविष्य मान बैठा था। अब आलम ये है कि फाइनल मैच के लिए पाक टीम में जगह मिलना भी मुश्किल लग रहा है।