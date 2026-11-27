Mini Pushkar : एक ओर पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु, मंदिरों में गूंजते मंत्र और दीपदान से जगमगाता तीर्थस्थल, तो दूसरी ओर मैदान में पशुओं की खरीद-फरोख्त करते व्यापारी, मोलभाव करते खरीदार और दूर-दराज से सजी अस्थायी दुकानों की कतारें…। धर्म, आस्था, परंपरा और कारोबार का ऐसा अनूठा संगम राजस्थान के टोंक जिले के प्राचीन कस्बे नगरफोर्ट के समीप स्थित मांडकला तीर्थ में देखने को मिलता है।