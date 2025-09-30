सीतलामाता बाजार विवाद, साध्वी प्रज्ञा का बयान… बदलते सामाजिक ताने-बाने की चुभती हकीकत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इंदौरके प्रसिद्ध कपड़ा मार्केट शीतलामाता बाजार में कुछ राजनीतिक संगठनों ने मुसलमान व्यापारियों को निशाना बनाते हुए उनके लिए माहौल को असहज बना दिया है। आरोप लगा कि उनके स्टॉल और दुकानों को हटाने का दबाव डाला गया, वो भी यह कहते हुए कि 'यहां केवल हिंदू व्यापारी ही व्यापार करेंगे।' तर्क बनाया लव-जिहाद को रोकना है… इसी बीच भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान इस विवाद को और हवा देता है। उन्होंने खुले मंच से कहा कि 'विधर्मी अगर मंदिर के आस-पास भी दिखें तो उनकी ठुकाई लगाओ, उनसे कुछ खरीदो मत, उनका कुछ खाओ मत।' यह बयान न केवल माहौल को और तनावपूर्ण बनाता है बल्कि, समाज में पहले से मौजूद ध्रुवीकरण की आग में घी डालने जैसा है।