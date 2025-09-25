शादी के बाद बदल जाता है हिंदू महिला का गोत्र, संपत्ति पर हकदार ससुराल पक्ष: सुप्रीम कोर्ट

दरअसल, कोरोना काल के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद विधवा की भी मौत हो जाती है। वह मरने से पहले वसीयत छोड़कर नहीं जाती। इससे दंपति की मौत के बाद पुरुष की मां और महिला की मां के बीच संपत्ति को लेकर कानूनी जंग छिड़ जाती है। दोनों संपत्ति पर हक जताते हैं। पुरुष की मां का दावा है कि उसे पूरी संपत्ति मिलनी चाहिए, जबकि महिला की मां अपनी बेटी की कमाई और संपत्ति पर हक जताती है। वहीं, एक अन्य मामले में निःसंतान दंपति की मृत्यु के बाद पुरुष की बहन संपत्ति पर दावा कर रही है।