US Products in India: भारत की दुकानों में धड़ल्ले से बिकते हैं अमेरिका की इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स, देखिए लिस्ट

Boycott US Products: भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्तों में टैरिफ के चलते कुछ खटास आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों के आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। यही नहीं, उन्होंने भारत को 'डेड इकोनॉमी' तक कह दिया था। इसके बाद से भारतीयों के बीच काफी रोष है और अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट देखे जा रहे हैं। RSS से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी अमेरिकी वस्तुओं के बायकॉट का आह्वान किया है। भारत में आपको दुकानों पर कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि भारत में कौन सी अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं।
भारत में अमेरिकी कंपनी कोका कोला की कोल्ड ड्रिंक्स का काफी बड़ा मार्केट है। इसकी भारतीय इकाई कोका कोला इंडिया यहां कोक, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, किनले जैसे ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है।
7अप, मिरिंडा, पेप्सी जैसे ब्रांड पेप्सिको के ही हैं। इसके अलावा यह कंपनी कुरकुरे और लेज जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है।
टाइड ब्रांड नेम से बिकने वाला डिटर्जेंट इसी कंपनी का है। इसके अलावा व्हिस्पर सैनिटरी पैड और विक्स भी पीएंडजी इंडिया के ही ब्रांड हैं।
ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को कौन नहीं जानता। इसकी भारतीय इकाई अमेजन इंडिया की भारत में 97 फीसदी पिनकोड तक पहुंच है।
अल्फाबेट ग्रुप की कंपनी गूगल भारत में सर्च इंजन, क्लाउड, एंड्रॉइड जैसी सर्विसेज देती है। कंपनी का भारत में बड़ा कारोबार है।
वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स मेटा की ही है। मेटा अमेरिकी कंपनी है।
यह कंपनी भारत में टूथपेस्ट और टूथब्रश बेचती है।
आईफोन अमेरिका की कंपनी एपल का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी एपल के कई प्रोडक्ट्स भारत में बिकते हैं।
अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विस और क्लाउड जैसी सर्विसेज देती है।
जींस, टी-शर्ट और जैकेट्स में Levi's ब्रांड काफी पॉपुलर है। यह ब्रांड अमेरिकी कंपनी Levi Strauss India का है।
स्केचर्स अमेरिकी कंपनी है। इसकी भारतीय इकाई स्केचर्स इंडिया भारत में कैजुअल और स्पोर्ट्स फुटवियर बेचती है।
सिटीग्रुप अमेरिका का है। इसकी भारतीय इकाई सिटी इंडिया बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज मुहैया कराती है।
इस कंपनी की भारती इकाई Nike India भारत में जूते और फिटनेस एक्सेसरीज बेचती है।
इस कंपनी की भारतीय इकाई McDonald's India भारत में बर्गर और फ्रेंच फ्राइज जैसे फास्ट फूड बेचती है। यह काफी पॉपुलर फूड चेन है।
अपने बर्गर और दूसरे फास्ट फूड के लिए मशहूर केएफसी भी अमेरिका की ही कंपनी है। आपको भारतीय शहरों में इस कंपनी के कई आउटलेट्स दिख जाएंगे।