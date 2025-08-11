US Products in India: भारत की दुकानों में धड़ल्ले से बिकते हैं अमेरिका की इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स, देखिए लिस्ट

Boycott US Products: भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्तों में टैरिफ के चलते कुछ खटास आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों के आयात पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। यही नहीं, उन्होंने भारत को 'डेड इकोनॉमी' तक कह दिया था। इसके बाद से भारतीयों के बीच काफी रोष है और अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट देखे जा रहे हैं। RSS से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी अमेरिकी वस्तुओं के बायकॉट का आह्वान किया है। भारत में आपको दुकानों पर कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि भारत में कौन सी अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं।