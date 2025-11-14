Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

World’s First Vaccine Clinic : ये झोपड़ी नहीं, 230 साल पुराना दुनिया का पहला वैक्सीन क्लिनिक है जनाब

Worlds first vaccine clinic : इस झोपड़ी में डॉ. एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बना दिया था। इसके बाद दुनिया को खतरनाक बीमारियों से लड़ने का नया हथियार मिला। आइए, जानते हैं कि दुनिया का पहला वैक्सीन क्लिनिक आज किस हाल में है।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

image

The Washington Post

Nov 14, 2025

worlds first vaccine clinic, Temple of Vaccinia, worlds first vaccine clinic photos, Edward Jenner,

डॉ. जेनर की AI निर्मित तस्वीर और क्लिनिक की फाइल फोटो | Photo- AI Grok and The Washington post

World’s First Vaccine Clinic : अगर वैक्सीन नहीं होते तो सोचिए कि आज हम और किस तरह से बीमारियों से लड़ रहे होते। वैक्सीन के योगदान को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खासकर, ऐसे जगह को तो कभी भी नहीं जो दुनिया का पहला वैक्सीन क्लिनिक हो। हम बात कर रहे हैं जेनट हट (Jenner’s Hut) की जहां पहली वैक्सीन खोजी गई। आइए, जानते हैं कि ये जगह कहां है और आज किस हाल में है?

"पत्रिका स्पेशल" स्टोरी में आज हम दुनिया के पहले वैक्सीन क्लिनिक (First Vaccine Clinic) के बारे में जानेंगे-

ये झोपड़ीनुमा (Jenner’s Hut) स्थान वैक्सीन के सबसे सुनहरे यादों को समेटे हुए है। ये बगीचा के बीच लकड़ी, घास-फूस से निर्मित है और इंग्लैंड के एक शांत और सुंदर स्थान पर स्थित है। कहते हैं कि इसके दरवाजे से वैक्सीन की विरासत झांक रही है। दरअसल, यह कभी मेडिकल की दुनिया की चमत्कारी घटनाओं का स्थल था। यह 18वीं सदी के एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर (Edward Jenner) का था, जिन्होंने दुनिया का पहला टीका विकसित किया था। इस तरह से ये झोपड़ी दुनिया के पहले टीकाकरण क्लिनिक में बदल गई।

खतरे में दुनिया का पहला वैक्सीन स्थल

लगभग 230 साल बाद, संरक्षणवादियों का कहना है कि इसे बचाने की जरुरत है। पिछले हफ्ते, इसे ऐतिहासिक इंग्लैंड के "खतरे में" (At Risk) स्थानों की सूची में शामिल किया गया था। ये उन हजारों ऐतिहासिक स्थलों में है जिन्हें राष्ट्रीय धरोहर के रूप में बचाना जरूरी है।

इसका प्रबंधन करने वाले जेनर संग्रहालय के निदेशक जेम्स रॉडलिफ ने कहा, "यह छोटी-सी झोपड़ी वह जगह थी जहां इतिहास बदल गया।" उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के साथ टेलिफॉनिक इंटरव्यू में कहा कि झोपड़ी की देखभाल की जाती थी, लेकिन इसके फूस की छत और लकड़ी के हिस्से - वर्षों पुराने होने के कारण खराब हो रहे हैं।

डॉ. जेनर मुफ्त में देते थे टीका

इंग्लैंड की स्टोरीबुक कॉट्सवोल्ड पहाड़ियों के पास, बर्कले, ग्लूस्टरशायर में स्थित इसी झोपड़ी से जेनर ने 1790 के दशक में अपना चेचक का टीका मुफ्त में पीड़ितों को लगाया था। रॉडलिफ ने कहा कि यह उसी सिद्धांत के तहत संचालित होता था जिस तरह के टीकाकरण क्लिनिक कोविड महामारी के दौरान दिए गए। उसी तरह यहां पर भी लोग चेचक (काउपॉक्स) से सुरक्षा के लिए मुफ्त में टीका लगवाने आते थे।

जेनर की झोपड़ी को डॉक्टरों ने इसे नया नाम दिया- "वैक्सीनिया का मंदिर" (Temple of Vaccinia)। जेनर ने अपने आसपास देखा कि डेयरी में काम करने वालों को चेचक जैसा संक्रमण हो रहा है। इससे महिलाएं भी काफी ग्रसित थीं। इसको रोकने के लिए जेनर ने खोज कि ताकि खतरनाक काऊपॉक्स को रोका जा सके।

क्योंकि, जेनर हर रविवार को इससे ग्रसित मरीजों के घाव का इलाज करते थे। वो देखते थे कि लोग किस तरह से इससे पीड़ित हैं। यही सब देखने के बाद उन्होंने इसके खिलाफ पहला वैक्सीन तैयार किया।

जेनर की यह तकनीक जो आज भी आधुनिक टीका तकनीक का मूल आधार मानी जाती है।

पहला टीका-विरोधी आंदोलन

आपको जानकार हैरानी होगी कि टीकाकरण क्लिनिक ने दुनिया के पहले टीका-विरोधी आंदोलन (world’s first anti-vaccine movement) को भी जन्म दिया था। क्योंकि, जेनर स्वयं यह नहीं बता पाए थे कि टीका वास्तव में क्यों-कैसे काम करता है, इसलिए कई ब्रिटिश नागरिक संशय में थे। कुछ को डर था कि यह ईश्वर प्रदत्त उपचार शक्तियों का उल्लंघन करता है। अन्य लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि गाय की तरह मनुष्यों के सींग और खुर उग आएंगे।

लेकिन टीके की प्रभावशीलता ने इस तरह के सवालों का जवाब दिया। यह जल्द ही दुनिया भर में फैल गया। 1809 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू इंग्लैंड में अपना पहला नगरपालिका चेचक टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें

Cold Remedies: डॉक्टर भी हैरान! सॉक्स में आलू रखके सर्दी-जुकाम का उपचार करना कितना सही?
Patrika Special News
Viral Cold Remedies, putting a potato slices in your sock, cure a cold and cough, Expert advice,

जुगाड़ू तरीके से रखी जाती थी वैक्सीन

स्पेनियों ने लाखों लोगों को चेचक का टीका लगाया, समुद्र पार टीके को जीवित रखने के लिए जीवित लोगों - 22 अनाथों - का इस्तेमाल किया। यात्रा के दौरान हर कुछ दिनों में लड़कों को क्रमिक रूप से काऊपॉक्स से संक्रमित करके, आयोजक टीके को जीवित रखने में सफल रहे।

पहले टीका को रखने के लिए विशेष सुविधा नहीं थी जैसे आजकल खास तरीके से किया जाता है। ताकि टीका को सुरक्षित तरीके से कहीं भेजा जा सके। इसलिए, कुछ खास जुगाड़ू तरीके से वैक्सीन को भेजा जाता था। स्पेनियों ने 1803 के बाल्मिस अभियान के दौरान दुनिया भर की यात्रा की और तभी लाखों लोगों को चेचक का टीका लगाया। समुद्र पार टीके को सुरक्षित रखने के लिए जीवित लोगों (22 अनाथों) का इस्तेमाल किया।

WHO ने किया चेचक का उन्मूलन

जेनर की खोज के दो शताब्दियों के भीतर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने 1980 में चेचक उन्मूलन की घोषणा कर दी। इसके तहत सिर्फ जरूरतमंदों को ही ये टीका दिया जाता था। कई लोग इस टीके को मानवता की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक मानते हैं। 3,000 वर्षों के दौरान चेचक ने करोड़ों लोगों की जान ली है, उनको बचाने के लिए ये वरदान की तरह है।

संबंधित खबरें

LAC पर बफर जोन का कैसे फायदा उठा रहा चीन? भारत के सामने खड़ी हुई नई चुनौती

Shamsul Islam on Jana Gana Mana Row

Vande Matram : ‘अंग्रेजों की सेवा के लिए बंकिमचंद्र को मिली थी CIE की पदवी’ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विवाद का क्या है इतिहास?

MP News know the Symptoms causes prevention of relationship burnout

‘हम साथ हैं लेकिन, खुश नहीं’, आप भी हैं ‘रिलेशनशिप बर्नआउट’ के शिकार! जानें क्या है ये नई बीमारी

Jaisalmer Airport

राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

पंडित जवाहरलाल नेहरू का सुसराल (Photo-X @kkjourno)

Children’s Day Special: जिस हवेली में हुई शादी वहां दोबारा नहीं गए पंडित नेहरू, अब किस हाल में है जवाहरलाल का ससुराल?

बुनकर समिति बनी 40 से अधिक परिवारों की रीढ़(photo-patrika)

बुनकर समिति बनी 40 से अधिक परिवारों की रीढ़! चरखे की खटपट में आत्मनिर्भरता की कहानी, महिलाएं मांग रही बोनस

Foreigners are mesmerized by see Rajasthan this dance these 6 dances are very special

Rajasthan : राजस्थान के इस नृत्य को देख विदेशी हो जाते हैं सम्मोहित, ये 6 नृत्य भी हैं बहुत खास

रॉडलिफ ने कहा कि संग्रहालय ने शेड की मरम्मत के लिए कुछ फंड जुटाए हैं। जल्द ही मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि यहां पर घूमने-फिरने के लिए आने वाले लोग भी इसकी मदद के लिए आगे आएंगे।

(वाशिंगटन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है)

ये भी पढ़ें

15 minute walk Benefits : लंबा जीने के लिए 15 मिनट टहलना काफी! रिसर्च करने वाले प्रोफेसर ने बताई ये बातें
Patrika Special News
15 minute walk, 15 minute walk ke fayde, 15 minute walk kaise kare, 15 minute walk for long life,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Special

Published on:

14 Nov 2025 07:00 am

Hindi News / Patrika Special / World’s First Vaccine Clinic : ये झोपड़ी नहीं, 230 साल पुराना दुनिया का पहला वैक्सीन क्लिनिक है जनाब

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

LAC पर बफर जोन का कैसे फायदा उठा रहा चीन? भारत के सामने खड़ी हुई नई चुनौती

Patrika Special News

Vande Matram : ‘अंग्रेजों की सेवा के लिए बंकिमचंद्र को मिली थी CIE की पदवी’ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विवाद का क्या है इतिहास?

Shamsul Islam on Jana Gana Mana Row
Patrika Special News

‘हम साथ हैं लेकिन, खुश नहीं’, आप भी हैं ‘रिलेशनशिप बर्नआउट’ के शिकार! जानें क्या है ये नई बीमारी

MP News know the Symptoms causes prevention of relationship burnout
Patrika Special News

राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

Jaisalmer Airport
Patrika Special News

Children’s Day Special: जिस हवेली में हुई शादी वहां दोबारा नहीं गए पंडित नेहरू, अब किस हाल में है जवाहरलाल का ससुराल?

पंडित जवाहरलाल नेहरू का सुसराल (Photo-X @kkjourno)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.