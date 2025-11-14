World’s First Vaccine Clinic : ये झोपड़ी नहीं, 230 साल पुराना दुनिया का पहला वैक्सीन क्लिनिक है जनाब

ये झोपड़ीनुमा (Jenner’s Hut) स्थान वैक्सीन के सबसे सुनहरे यादों को समेटे हुए है। ये बगीचा के बीच लकड़ी, घास-फूस से निर्मित है और इंग्लैंड के एक शांत और सुंदर स्थान पर स्थित है। कहते हैं कि इसके दरवाजे से वैक्सीन की विरासत झांक रही है। दरअसल, यह कभी मेडिकल की दुनिया की चमत्कारी घटनाओं का स्थल था। यह 18वीं सदी के एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर (Edward Jenner) का था, जिन्होंने दुनिया का पहला टीका विकसित किया था। इस तरह से ये झोपड़ी दुनिया के पहले टीकाकरण क्लिनिक में बदल गई।