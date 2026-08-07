एक ही हफ्ते में शाहबाज, एर्दोआन और मोदी… आखिर पश्चिम एशिया में क्या बदल रहा है? जानिए सऊदी अरब की नई कूटनीति

Saudi arab new diplomacy: पश्चिम एशिया की राजनीति इन दिनों तेजी से बदल रही है। एक ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का सऊदी अरब दौरा चर्चा में रहा, वहीं अब तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इसी दौरान तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिसे कुछ जानकार 'इस्लामिक नेटो' तक कह रहे हैं। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। पहली नजर में ये घटनाएं अलग-अलग लग सकती हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इन सभी के केंद्र में सऊदी अरब की बदलती कूटनीतिक रणनीति है।