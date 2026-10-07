रूस में 70 हजार भारतीयों के लिए खुले दरवाजे: 7 सेक्टरों में निर्यात बढ़ाने पर जोर, नौकरी का मौका

विशेषज्ञों का कहना है कि उम्मीदवार केवल आधिकारिक भर्ती माध्यमों पर भरोसा करें और वीजा, अनुबंध और नियोक्ता की जानकारी की पड़ताल करने के बाद ही विदेश में नौकरी स्वीकार करें। समझौते का मकसद रोजगार प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना है, लेकिन आवेदकों को फर्जी एजेंटों और अनधिकृत ऑफर से बचना होगा। अब सभी की नजरें समझौते के लागू होने की औपचारिक अधिसूचना, भर्ती की प्रक्रिया और चयन के तरीके पर रहेंगी। साथ ही निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य पर ठोस कदम और सेना में फंसे भारतीयों की वापसी पर प्रगति भी इस रिश्ते की दिशा तय करेगी।