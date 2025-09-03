बिना कपड़े पहने शख्स करता था वीडियो कॉल; युवती की आत्महत्या के मामले में पिता ने क्या-क्या कहा?

युवती के पिता ने कहा कि शुरुआत में उन्हें युवती के इस कदम के कारण के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनके दामाद द्वारा सूचित किए जाने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। न्यूरिया के SHO सुभाष मावी ने कहा कि आरोपी को उसके मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस कर लिया गया है और उसके खिलाफ BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।