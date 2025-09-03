Patrika LogoSwitch to English

पीलीभीत

बिना कपड़े पहने शख्स करता था वीडियो कॉल; युवती की आत्महत्या के मामले में पिता ने क्या-क्या कहा?

UP Crime: पीलीभीत में युवती द्वारा आत्महत्या करने के मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

पीलीभीत

Harshul Mehra

Sep 03, 2025

UP Crime
पीलीभीत में युवती की आत्महत्या के मामले में सामने आया ताजा अपडेट। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: 12 अगस्त को शारदा नदी की फीडर नहर में 21 साल की युवती कूद गई। जिसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।

शख्स ने किए बार-बार अश्लील वीडियो कॉल

पुलिस को दी गई शिकायत में युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने 4 से 11 अगस्त तक उनकी बेटी को बार-बार अश्लील वीडियो कॉल किए। उन्होंने कहा, "इन कॉल्स के दौरान आरोपी ने कपड़े नहीं पहने होते थे। मेरी बेटी इतनी अपमानित महसूस कर रही थी कि उसने अपनी जान दे दी।"

पति ने देखी वीडियो कॉल तो हुआ शक

युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी एक साल पहले शाहजहांपुर के एक गांव के एक सीमांत किसान से हुई थी। उन्होंने कहा, "उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल और बिना किसी विवाद के चल रहा था, लेकिन जब उसके पति ने वीडियो कॉल देखी और उस पर शक करने लगा।''

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

युवती के पिता ने कहा कि शुरुआत में उन्हें युवती के इस कदम के कारण के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनके दामाद द्वारा सूचित किए जाने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। न्यूरिया के SHO सुभाष मावी ने कहा कि आरोपी को उसके मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस कर लिया गया है और उसके खिलाफ BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

Published on:

03 Sept 2025 03:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pilibhit / बिना कपड़े पहने शख्स करता था वीडियो कॉल; युवती की आत्महत्या के मामले में पिता ने क्या-क्या कहा?

