बिना कपड़े पहने शख्स करता था वीडियो कॉल; युवती की आत्महत्या के मामले में पिता ने क्या-क्या कहा?

UP Crime: 12 अगस्त को शारदा नदी की फीडर नहर में 21 साल की युवती कूद गई। जिसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने 4 से 11 अगस्त तक उनकी बेटी को बार-बार अश्लील वीडियो कॉल किए। उन्होंने कहा, "इन कॉल्स के दौरान आरोपी ने कपड़े नहीं पहने होते थे। मेरी बेटी इतनी अपमानित महसूस कर रही थी कि उसने अपनी जान दे दी।"
युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी एक साल पहले शाहजहांपुर के एक गांव के एक सीमांत किसान से हुई थी। उन्होंने कहा, "उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल और बिना किसी विवाद के चल रहा था, लेकिन जब उसके पति ने वीडियो कॉल देखी और उस पर शक करने लगा।''
युवती के पिता ने कहा कि शुरुआत में उन्हें युवती के इस कदम के कारण के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनके दामाद द्वारा सूचित किए जाने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। न्यूरिया के SHO सुभाष मावी ने कहा कि आरोपी को उसके मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस कर लिया गया है और उसके खिलाफ BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।