राज्य महिला आयोग पहुंचकर महिला ने इस मामले में करवाई शिकायत दर्ज; पुलिस पर एक्शन नहीं लेने का आरोप!

13 अगस्त को महिला और उसकी बेटी जन शिकायतों की सुनवाई के लिए आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे के दौरे के दौरान उनके सामने पेश हुईं। उसी रात, आरोपी के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर महिला के घर में घुसकर उसकी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार ने आरोपी और पुलिस दोनों के खिलाफ उचित जांच और कार्रवाई के लिए आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है।