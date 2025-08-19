Patrika LogoSwitch to English

पीलीभीत

राज्य महिला आयोग पहुंचकर महिला ने इस मामले में करवाई शिकायत दर्ज; पुलिस पर एक्शन नहीं लेने का आरोप!

Pilibhit News: राज्य महिला आयोग पहुंचकर महिला ने एक मामले की शिकायत की। इस दौरान महिला ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। जानिए पूरा मामला।

Aug 19, 2025

Pilibhit News
राज्य महिला आयोग पहुंचकर महिला ने करवाई शिकायत। फोटो सोर्स-फेसबुक

Pilibhit News: पीलीभीत जिले की एक महिला ने सोमवार को राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जिसमें महिला ने उसकी 16 साल बेटी के साथ बलात्कार के प्रयास के बाद पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया गया।

बच्ची से यौन उत्पीड़न की कोशिश

अपनी लिखित शिकायत में, महिला ने कहा कि 9 जुलाई की रात को उसके गांव का एक 20 साल व्यक्ति उनके घर में घुस गया और उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। जब परिवार ने बच्ची की चीख सुनी तो परिजनों की नींद खुल गई। जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

बेटी का अपहरण करने की धमकी

11 जुलाई को BNS की धारा 74, 331 (4) (घर-अनधिकार प्रवेश), और पॉक्सो अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। हालांकि, आरोपी को केवल "शांति भंग" के लिए गिरफ्तार किया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी के परिवार ने तब से उसकी बेटी का अपहरण करने की धमकी दी।

आरोपी और पुलिस दोनों के खिलाफ उचित जांच की मांग

13 अगस्त को महिला और उसकी बेटी जन शिकायतों की सुनवाई के लिए आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे के दौरे के दौरान उनके सामने पेश हुईं। उसी रात, आरोपी के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर महिला के घर में घुसकर उसकी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार ने आरोपी और पुलिस दोनों के खिलाफ उचित जांच और कार्रवाई के लिए आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है।

