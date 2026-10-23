पीथमपुर में एक साथ उठीं तीन भाई-बहन की अर्थियां, हर आंख से छलके आंसू, दो परिवारों की उजड़ी खुशियां

Pithampur Road accident: मध्य प्रदेश के पीथमपुर क्षेत्र के उत्कर्ष आंगन कॉलोनी में उस समय माहौल गमगीन हो गया जब तीन मासूम बच्चों के शव उनके घर पहुंचे। महेंद्रा ब्रिज पर हुए सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। गुरुवार शाम करीब 6 बजे जैसे ही प्रियांशु रजक, मोक्ष रजक और आरुषि रजक उत्कर्ष आंगन कॉलोनी पहुंचे, पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। अपनों को खोने का दुख पहले ही असहनीय था, लेकिन बच्चों को इस हालत में सामने देखकर परिजनों का दर्द छलक पड़ा। कॉलोनी में हर तरफ चीख-पुकार सुनाई देने लगी। जो लोग परिवारों को ढांढस बंधाने पहुंचे थे, उनकी आंखें भी नम हो गईं।