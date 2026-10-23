23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पीथमपुर

पीथमपुर में एक साथ उठीं तीन भाई-बहन की अर्थियां, हर आंख से छलके आंसू, दो परिवारों की उजड़ी खुशियां

Cousin Brothers-Sister Funeral: पीथमपुर के टखेड़ी के श्मशान घाट पर एक साथ हुआ अंतिम संस्कार। स्कूल से वापस आते समय हुआ था हादसा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पीथमपुर

image

Akash Dewani

Updated: 23 Oct 2026, 12:48 PM IST

Pithampur road accident cousin brothers-sister funeral

Pithampur Road accident: एक साथ उठीं तीन भाई-बहन की अर्थियां (फोटो सोर्स- Patrika)

Pithampur Road accident: मध्य प्रदेश के पीथमपुर क्षेत्र के उत्कर्ष आंगन कॉलोनी में उस समय माहौल गमगीन हो गया जब तीन मासूम बच्चों के शव उनके घर पहुंचे। महेंद्रा ब्रिज पर हुए सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। गुरुवार शाम करीब 6 बजे जैसे ही प्रियांशु रजक, मोक्ष रजक और आरुषि रजक उत्कर्ष आंगन कॉलोनी पहुंचे, पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। अपनों को खोने का दुख पहले ही असहनीय था, लेकिन बच्चों को इस हालत में सामने देखकर परिजनों का दर्द छलक पड़ा। कॉलोनी में हर तरफ चीख-पुकार सुनाई देने लगी। जो लोग परिवारों को ढांढस बंधाने पहुंचे थे, उनकी आंखें भी नम हो गईं।

पूरी कॉलोनी के रहवासियों की आंखें हुई नम

गुरुवार दोपहर हुए हादसे के बाद तीनों बच्चों को कॉलोनी में लाया गया। हादसे की गंभीरता इतनी अधिक थी कि बच्चों की पहचान करना मुश्किल हो गया था। शाम करीब 6 बजे जब तीनों को उत्कर्ष आंगन कॉलोनी पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों के लिए अपने आंसू रोक पाना मुश्किल हो गया। जिन बच्चों को कुछ समय पहले तक हंसते-खेलते देखा था, उन्हें इस हालत में देखकर हर कोई स्तब्ध था। पूरी कॉलोनी शोक में डूब गई।

एक परिवार ने खो दिए दोनों बेटे, दूसरे की बेटी चली गई

प्रियांशु और मोक्ष सगे भाई थे। दोनों की एक साथ जान चले जाना उनके परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया। माता-पिता के लिए अपने दोनों बेटों को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वहीं, आरुषि के निधन से उसके परिवार में भी कभी न भरने वाला खालीपन आ गया। वह अपनी मां और बड़ी बहन सहित परिजनों को छोड़कर चली गई। एक ही हादसे ने दो परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।

भाटखेड़ी के श्मशान घाट पर एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

तीनों मासूमों का अंतिम संस्कार भाटखेड़ी के श्मशान घाट पर एक साथ किया गया। अंतिम विदाई (Cousin Brothers-Sister Funeral) के उस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। परिजनों का विलाप देखकर लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। कोई बच्चों को याद कर रो रहा था, तो कोई परिवारों की इस असहनीय पीड़ा को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तीनों मासूमों की एक साथ अंतिम विदाई ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया।

पीछे रह गईं यादें और कभी न भरने वाला खालीपन

बच्चों के जाने के बाद उनके घरों में ऐसा सन्नाटा छा गया, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जिन घरों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब उनकी यादें रह गई हैं। परिवारों के लिए यह क्षति ऐसी है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। प्रियांशु, मोक्ष और आरुषि अब लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी यादें हमेशा अपनों के दिलों में रहेंगी।

Rajgarh Accident: शायरियों से बनाई थी लोगों के दिल में जगह, सड़क हादसे में कोर्ट मुंशी की मौत, महिला आरक्षक घायल

ये भी पढ़ें
Rajgarh Road Accident court clerk poet deva maurya death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 12:48 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Pithampur / पीथमपुर में एक साथ उठीं तीन भाई-बहन की अर्थियां, हर आंख से छलके आंसू, दो परिवारों की उजड़ी खुशियां

बड़ी खबरें

View All

पीथमपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी की नई रेल लाइन का काम अंतिम चरण में, चार स्टेशन बनकर तैयार; जल्द शुरू होगा ट्रायल

Indore-Dahod Rail Line
पीथमपुर

इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर ने पकड़ी रफ्तार, इन गांवों से जमीन लेने की प्रक्रिया तेज

indore pithampur economic corridor land acquisition mp news (फोटो- सोशल मीडिया)
पीथमपुर

पीथमपुर में रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, क्रेन पलटने से 2 लोगों की मौत

pithampur crane collapse
पीथमपुर

कंपनी की लिफ्ट अचानक टूटकर गिरी, चपेट में आए मजदूर की मौत, मचा हड़कंप

Compton Greaves Company lift collapsed worker died pithampur mp news
पीथमपुर

खूनी संघर्ष में बदला जमीन विवाद, खूब चले डंडे-पत्थर, रविदास समाज ने किया हंगामा

pithampur land dispute clash ravidas samaj protest sagour mp news
पीथमपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.