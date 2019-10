वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे ने भरा नामांकन, उद्धव ने किया चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का दंगल शुरू हो गया है। दिग्गजों ने मैदान में उतरने की तैयारी या तो कर ली है या फिर कुछ उतर चुके हैं।

इसी बीच महाराष्ट्र का कद्दावर पार्टियों में शुमार शिवसेना से पहली किसी ठाकरे परिवार के सदस्य ने चुनावी मैदान में ताल ठोंकी है।

उद्धव ठाकरे के बेटे और बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर डाला।

उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे के नामांकन दाखिल करने वाले दिन चुनावी सभा में एक बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक हर कोई हैरान रह गया।





Maharashtra: Shiv Sena leader Aaditya Thackeray on his way to the office of Returning Officer to file nomination from the Worli Assembly constituency in Mumbai for the upcoming #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/rB15SIIvax