'गोडसे' पर साध्वी प्रज्ञा के बयान से भाजपा ने झाड़ा पल्ला, अमित शाह ने बताया निजी बयान

नई दिल्ली। महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को लेकर आए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान से भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसको प्रज्ञा ठाकुर का निजी बयान बताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पिछले 2 दिनों में अनंतकुमार हेगड़े, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और नलीन कटील के जो बयान आए हैं वो उनके निजी बयान हैं, उन बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है।

