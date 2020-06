Amit Shah ने Congress पर साधा निशाना, सत्ता की लालसा के लिए देश पर थोप दी Emergency

नई दिल्ली। भाजपा ( BJP ) ने 45 साल पहले देश में आपातकाल ( Emergency ) लागू करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ( Congress Party ) पर तीखा हमला बोला है। इस बार कांग्रेस पर हमले की बागडोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) ने संभाली है। शाह ने गुरुवार की सुबह कई ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पर आरोप लगाया कि "45 साल पहले एक पार्टी ने सत्ता की लालसा के लिए देश पर आपातकाल ( Emergency in India ) थोप दिया, रातों-रात पूरे देश को एक जेल में परिवर्तित कर दिया गया। प्रेस, अदालत और बोलने की आजादी खत्म कर दी गयी। गरीबों पर अत्याचार किया गया।

Galwan Valley में बंकर बना रही Chinese Army, LAC पर टकराव के लिए India को ठहराया जिम्मेदार

As one of India’s opposition parties, Congress needs to ask itself:



Why does the Emergency mindset remain?



Why are leaders who don’t belong to 1 dynasty unable to speak up?



Why are leaders getting frustrated in Congress?



Else, their disconnect with people will keep widening.