नई दिल्ली। चुनावी समर में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। बैकॉप्स कंपनी में हिस्सेदारी को लेकर जेटली ने कहा कि बैकॉप्स लाइजनिंग करने वाली ब्रिटेन की कंपनी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस कपंनी के डायरेक्टर हैं। इसमें उनके 65 फीसदी शेयर हैं। 2002 में ब्रिटेन में यह कंपनी बनी । ये कंपनी प्रभाव से काम कराती है और पैसे लेती है। राहुल 2009 में इस कंपनी से बाहर निकले थे। उन्होंने कहा कि गंभीर विषयों पर राहुल गांधी अपनी राय नहीं रखते हैं। जेटली ने इस दौरान कहा कि आरोपी इस मुद्दे पर चुप रह सकते हैं लेकिन नेताओं को चुप रहने का अधिकार नहीं है।

Arun Jaitley on charges against Rahul Gandhi that his business partner got defence offset contract under UPA: It's story of a man who aspired to be a defence deal pusher & today aspires to be India's PM. It's a serious charge&I think it's my responsibility to make good discharge. pic.twitter.com/ID9w0vdX62