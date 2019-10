दिल्ली: रामलीला में परशुराम बने सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन अंगद

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की रामलीला देश भर में मशहूर है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यहां होने वाले रामलीला के मंचन में दिल्ली की सियासत जुड़ी एक से एक बड़ी हस्ती शामिल होती है।

अगर हम दिल्ली स्थित मॉडल टाउन में होने वाली रामलीला की बात करें तो यहां मंगलवार को दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी परशुराम के भूमिका में नजर आए।

BJP MP Manoj Tiwari is playing the part of Lord Parashurama at Nav Shri Manav Dharm Ramlila in Model Town, says, "It is a pleasure to be a part of Ramlila to popularise stories about Lord Ram. I am playing the part of Lord Parashurama who had fought against unjust kings. " pic.twitter.com/6gPGh4Pcyg